林永和：由受過培訓家醫跟進 可免病人感覺被標籤

指精神科藥非只有專科可處方

本身是家庭醫生的林永和多年前已接受精神醫學培訓，其診所現會為精神病病人診症。他表示，有時患者被家人發現情况突然變差，但醫管局未必可以安排到提早覆診，便會選擇到其診所求助；他會輔導病人，了解有否被一些想法觸動，如有需要會調校藥物。他解釋，不少精神科藥物雖為危險藥物，例如思覺失調藥等，但現時法例沒限制必須由精神科醫生處方，家庭醫生只要有信心和能力也可開藥。

對於一些非精神病患者求診，林永和稱若發現病人有經常肚痛、心跳加速或頭暈等小毛病，他會多注意，例如多問一兩句「睡得好不好」、「最近有沒有事情煩惱」，病人通常會願意分享，他便會多花點時間輔導，嘗試找出問題根源，需要時再處方血清素、安眠藥等。

大學設進修 料數百家醫可處理

他透露，香港大學及中文大學均有開辦社區精神醫學文憑課程，讓家庭醫生進修，課程為期一年並要通過考核，部分課程早於20年前已獲醫務委員會認可，作為醫生「核准刊載資格（quotable qualifications）」，他相信目前有數百名家庭醫生可處理一般情緒精神問題，建議政府加強公私營協作，日後地區康健中心推行精神健康篩查先導計劃後，可下放病人至家庭醫生跟進。

中大醫學院精神科學系教授林翠華稱，有部分病情輕微、本身須上班工作的情緒病患者，由於不希望影響日常生活而不太情願在醫管局覆診，由私家醫生跟進彈性則較大，建議政府參考擬推的「慢性疾病共同治理計劃」，交由家庭醫生長期跟進病情穩定的精神病人。

林正財說，家庭醫生為精神病人診症的時間遠較一般傷風感冒病人長，收費或因而較貴，令基層市民未能負擔，建議政府推資助計劃，讓病人以較低費用向私家醫生求診，惟要確保受資助醫生符合相關資格。