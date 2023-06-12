康健中心精神評估最快下月推 料聚焦篩查輕至中度情緒病 社工臨牀心理學家跟進

明報記者 張逸羲

根據政府建議，個別地區康健中心將研究推出先導計劃，為有需要市民提供精神健康評估，與社區機構合作跟進，並及早轉介高風險個案。據悉，諮委會上周五會議前已曾提出並討論與康健中心合作的模式，政府正與個別機構商議計劃詳情，目標最快7月推出計劃，預計主要由社工及臨牀心理學家負責篩查，集中找出輕至中度情緒病病人並跟進。本報昨查詢計劃詳情及時間表，醫衛局回覆稱仍正在研究，暫未有補充。

培訓具醫學資格「臨牀社工」

林正財支持

行政會議成員、基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財表示，目前個別地區康健中心有提供精神健康支援，但無統一規劃，認為推行上述支援計劃是好事，冀在精神健康層面也能「治未病」。他支持有意見提出培訓具精神醫學資格的「臨牀社工」，建議日後可安排在康健中心工作，扮演個案篩查及管理角色。

有倡分類由社工護士醫生跟進

多名諮委會委員關注，先導計劃篩查出不同程度的情緒及精神病病人後，可如何提供跟進和支援。委員之一的社區組織協會幹事阮淑茵認為，社工可跟進輕度個案，惟複雜個案或要由精神科護士進一步評估及分流，評定為中度患者須轉介至家庭醫生，情况嚴重則交由醫管局精神科跟進。

另一委員林翠華稱，篩查焦慮和抑鬱症一向有評估工具及量表，相信康健中心推行不難，更關鍵的是後續跟進工夫。她稱中度至嚴重個案需更多專業人員跟進，甚至精神科醫生介入，但醫管局精神科服務飽和，不宜輕易將個案轉介至公營系統，建議盡量交由私營體系的家庭醫生、護士及心理學家等跟進，惟須確保必要時能轉介至醫管局。她認為計劃最大困難是需由市民自願配合，「本身要有motivation（動力）、求助心態先會去（篩查）」，但大部分潛在病人未必願主動面對面求助，建議額外提供網上評估服務。

委員質疑與社福機構篩查重疊

委員陳友凱則表示，不少社福機構正推行類似篩查，質疑政府推展工作太慢，更會與該些機構角色重疊，未有善用資源。他憂慮單靠量表篩查未必足夠，建議聘請精神科醫生長駐地區康健中心，以提供專業諮詢，並由精神科醫生或護士按經驗和專業判斷分流個案，評估病人情况會否惡化，及早提供適切跟進，以免延誤治療。

陳友凱亦建議，地區康健中心可作為輕度個案跟進中心，安排社工或輔導員等提供標準化輔導，長遠更可將醫管局精神科穩定病人下放至康健中心，減輕公營體系壓力，讓醫管局門診集中跟進中度至嚴重病人。惟他強調，所有建議一律須確保有充足精神科人手才能執行，政府必須正視問題，提出具體、有時間表的措施增加人手。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676