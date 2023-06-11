禁福島食品進口30年？ 謝展寰：要幾耐禁幾耐

指核水排30年 難保處理「次次都掂」

倘真淨化應自用 排放「少少不道德」

謝展寰說，雖然日本政府稱確保核污水無害，但排放長達30年，難確保處理設施「次次都掂」，長期可靠不會出意外，又稱日本現亦只依賴科學評核，實際運作屬未知之數。謝又說，根據《國際海洋公約》精神，日本做決定前應和鄰近地區商討取得共識，中國等多個國家已表達擔心，批評日本單方面決定不符合條約精神，而如核廢水真已淨化，應留國內自用，形容日方做法「少少不道德」。

果汁未禁 稱風險低

目前香港已禁止進口福島的水果、蔬菜和奶類飲品等，不包括果汁。被問到為何果汁不在禁令，謝解釋，水果表面會受輻射污染，若用作榨汁，過程中外皮會移除，而縱沒移除，與其他汁液混合稀釋後濃度會大幅度稀釋，在科學上國際間已認可風險低了很多。

謝表示，他已跟日本駐港總領事溝通傾談兩次，港府亦已多次向日本政府反映關注， 重申港府已成立跨部門小組應對，一旦日本落實排放，一定會即時禁止福島一帶最高風險縣份的水產進口，其他日本水產亦要提供輻射檢測證明，進口後本港亦會再檢測，會有雙重保險。謝說，日本進口食品只佔香港整體食物供應2%，預計實際影響不大，但理解港人熱愛日本食品，「感情上有影響」，惟進食受輻射食物會影響健康，盼大家理解及支持政府禁止入口水產的行動。