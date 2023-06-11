禁福島食品進口30年？ 謝展寰：要幾耐禁幾耐

【明報專訊】日本早前宣布今年春夏交季起透過海底管道排放福島第一核電站核廢水到海洋，環境及生態局長謝展寰日前稱，當日本排放核廢水，港府會即時禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，對其他有風險縣份水產進口亦實施嚴厲管制。謝昨在商台《政經星期六》被問到，日本預計整個排放過程將持續30年，香港是否亦禁止有關食品進口30年，謝稱難預測未來數十年科技及技術變化，當局會從保障食物安全及市民健康角度出發，「需要禁制幾耐保障市民健康，我哋就會禁制幾耐」。
指核水排30年 難保處理「次次都掂」
倘真淨化應自用 排放「少少不道德」
謝展寰說，雖然日本政府稱確保核污水無害，但排放長達30年，難確保處理設施「次次都掂」，長期可靠不會出意外，又稱日本現亦只依賴科學評核，實際運作屬未知之數。謝又說，根據《國際海洋公約》精神，日本做決定前應和鄰近地區商討取得共識，中國等多個國家已表達擔心，批評日本單方面決定不符合條約精神，而如核廢水真已淨化，應留國內自用，形容日方做法「少少不道德」。
果汁未禁 稱風險低
目前香港已禁止進口福島的水果、蔬菜和奶類飲品等，不包括果汁。被問到為何果汁不在禁令，謝解釋，水果表面會受輻射污染，若用作榨汁，過程中外皮會移除，而縱沒移除，與其他汁液混合稀釋後濃度會大幅度稀釋，在科學上國際間已認可風險低了很多。
謝表示，他已跟日本駐港總領事溝通傾談兩次，港府亦已多次向日本政府反映關注， 重申港府已成立跨部門小組應對，一旦日本落實排放，一定會即時禁止福島一帶最高風險縣份的水產進口，其他日本水產亦要提供輻射檢測證明，進口後本港亦會再檢測，會有雙重保險。謝說，日本進口食品只佔香港整體食物供應2%，預計實際影響不大，但理解港人熱愛日本食品，「感情上有影響」，惟進食受輻射食物會影響健康，盼大家理解及支持政府禁止入口水產的行動。