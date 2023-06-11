內地供電擬增至七成 或靠聯電網 謝展寰：穩電價更便宜 議員：不應完全依賴聯網

中電高級顧問、選委界議員陳紹雄回應查詢稱，當局設計輸電方案除考慮價格、環保，亦須考慮電力安全可靠度，如本港七成電力為內地輸入，技術上不應完全依賴聯網供電，否則如內地電網出事，香港承受的衝擊不少。能源諮詢委員會主席郭振華則認為應支持當局建議以長遠保持較穩定電價。

內地現供25% 冀2025至35%

謝展寰昨在商台《政經星期六》進一步談及本港增加內地供電計劃，稱一方面已要求中電增加內地大亞灣核電站輸港的輸電網絡能力，「目前約佔本港四分之一的電力，希望能增至35%」，而132區會建設電力接收站，連接內地供電網時可輸送電力來港，冀做到提供香港約35%電力的能力，也盼可供電予港燈。「若能由內地零碳電力供應增加，將來價格能便宜些、穩定及不太受國際能源變化影響」。

環境及生態局回覆查詢時補充大亞灣核電供應增加，稱政府2018年批准中電2018至2023年發展計劃，強化其清潔能源輸電系統工程及為系統更換電纜以增加輸電容量，預計2025年完成項目後內地供電佔比可增至約35%。

這意味香港電力供應的內地輸電會由現時25%增至2025年35%，再10年後或增至七成。

132區擬建接收站 海底纜北連

據了解，132區是建電力接收站，初步構想是興建海底電纜連接內地，至於內地部分是直接連接電廠還是電網則要視乎電廠位置和技術因素。消息稱，所謂聯網是指本港電網與南方電網連接，惟海底電纜於深圳那邊是接入南方電網還是連到電廠，現時未有定案，當中主要是技術和價錢問題，電廠位置也有關係。

陳紹雄表示，內地輸入電力的比例可商討，當局設計輸電方案時必須考慮電力安全可靠度、環保、價格三大原則，如本港七成電力為內地輸入，技術上不應完全依賴聯網供電，必須保留有渠道單一專廠專線供電，否則如內地電網出事，香港的衝擊不少。

就港府計劃增加從內地買電，中電回覆查詢稱沒補充，港燈則說會配合政府政策，待政府提供更多資料才再討論。

前能諮委員：需研電力穩定影響

能源諮詢委員會前委員、世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，當局要考慮依賴內地供電會否影響本地電力穩定，冀當局按部就班逐步提升內地輸電佔比，「公眾都要有信心」。被問如何評估本港電網與內地連接的穩定度，余形容聯網有好有壞，好處是如補足電力時易調配，但亦有隱憂，因電網內四方八面的電力「唔止你用」，「人哋攞咗就會有影響」，電壓差異亦是考慮因素之一。

料未必「好平」 助穩定價格

至於能否壓低電價，能源諮詢委員會前委員文志森認為基建成本高昂，「市民唔應該覺得係一個好平嘅價格」，但相信因不受油價、煤價升幅影響，價格波動相對穩定。

郭振華說，香港作為國際金融航運物流中心及灣區內城市，位處國際連接世界大門，高度依賴穩定電力供應，經過去年燃料價格飈升，理應支持當局建議向內地加大引入零碳電力供應比例，以穩定香港電力供應及成本，並可長遠保持較穩定價格。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676