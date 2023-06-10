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要聞

早前爭執食肆相逢 男子擸餐叉追學生被捕

【明報專訊】中年漢較早前因母親在黃大仙中心一間餐廳被凍飲「倒汗水」滴濕，與一名中三男生爭執，昨午雙方在同商場另一餐廳狹路相逢，再起爭執，男生舉起中指，中年漢盛怒下隨手拿起餐叉指嚇男生，並追逐男生至商場外。男生最終逃回學校報案，未有受傷，警方一度派出反恐特勤隊搜捕中年漢，至昨傍晚將他拘捕。

被捕男子54歲姓吳，報稱建築工人，居於黃大仙下邨，涉嫌藏有攻擊性武器，昨晚被押返黃大仙警署扣查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

昨午1時許，警方接獲多個報案，指黃大仙中心有男子持刀追着一名男學生。男學生由南館UG層優品360商店對出，跑至商場地下金記冰室旁門口離開，中年漢隨後追上離開商場。警方及後在黃大仙基協中學尋回16歲事主，他沒有受傷。

反恐隊商場搜捕 持盾戒備

反恐特勤隊等大批警員其後到商場調查，向餐廳索取閉路電視片段，部分持盾戒備，警員又向涉事男生的同學問話，經調查後確認涉案中年漢當時持餐叉，並非持刀。

男生舉中指 逃返校報案

據了解，涉事雙方於上周二（5月30日）曾在黃大仙中心南館「東京淺草炸雞專門店」爭執，男生意外將水撥到中年漢母親身上，雙方互相指罵。昨午男生與同學一行9人到商場南館「魚樂」餐廳午膳，再遇中年漢並口角，其間男生曾舉中指，中年漢隨手拿起餐叉指嚇，男生與同學逃跑，中年漢持叉追出。

炸雞店職員憶述5月底兩人衝突情况，稱男生疑飲品「倒汗水」滴中紋身中年漢母親肩膀，中年漢大怒要求道歉，男生最初沒應答，中年漢遂批評男生沒家教，又問他讀哪間學校，後來男生雖道歉，但表現「唔順超、唔忿氣」。她說兩人當時「差少少打交」，幸被旁人勸阻。她說平日「唔會發生咁樣嘅嘢」，故印象深刻。商場一間服裝店的店員稱，昨事發時僅見學生奔跑，沒留意有男人追趕，得悉事件後感愕然。

涉事男生就讀的基協中學昨有警員到場調查。該校學生符同學說，事發時正在商場吉野家午膳，離開時見一群學生跑過，事後才從街坊口中得知事件。對於接連發生傷人及企圖傷人案，他說「都有啲驚」，會避免單獨午膳。本報致電基協中學查詢，校務處稱不清楚情况。

領展加強保安 議員促警加强巡邏

黃大仙中心所屬的領展表示十分關注事件，會全力配合警方調查，加強保安巡邏，確保商場環境安全及保安設施正常運作，亦已要求警方增派人手巡邏。辦事處已向全體商場租戶發通告解釋事件及跟進行動，呼籲商戶如發現可疑人，應立即通知商場辦事處及警方。

九龍東立法會議員、中央撲滅罪行委員會委員顏汶羽認為，最近區內發生連串暴力事件的確令人擔心，但認為均屬個別事件，已要求警方加强巡邏，並增加宣傳教育工作，提高市民警覺。

相關字詞﹕在公眾地方管有攻擊性武器罪

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