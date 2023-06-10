7措施舊橋已達標 委員：未符社會期望

翻查政府2017年發表的《精神健康檢討報告》，今次10項改善措施中，探討有條件釋放令及社區治療令、減低個案經理與嚴重患者比例等，均為檢討報告提出的建議；設精神健康支援熱線等則曾於以往《施政報告》提出。

至於政府提出醫管局精神科專科門診新症輪候時間的目標，據醫管局2022/23年度數據顯示已達標。署理醫衛局長李夏茵昨稱，訂立目標是希望醫管局確保往後也能符合要求，強調措施是象徵性、意義上很重要。

陳友凱向本報稱，今次措施大部分已實行，其餘則含糊不清，未能回應社會關注，更未就改善精神科人手問題提出具體建議，對此感失望。

中大社工系講師丁惟彬認為，提出增加人手等建議是好事，惟部分措施未訂具體目標及時間表。他亦質疑目前精神健康推廣教育成效，並以政府譴責市民退出登記器官捐贈為例，認為政府若少些譴責及批評，政策寬鬆及正面些，市民才會少些壓力，繼而減少精神病患人數，否則「如何加強人手也追不上（患者人數增長）」。