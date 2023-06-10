研精神病治療令 檢討有條件釋放 政府推10招 醫生憂侵人權 社工恐「玩失蹤」

指荷里活廣場事件「偶發」

李夏茵：不涉跟進不足

政府於2017年《精神健康檢討報告》提出，探討引入社區治療令的適用和可行程度，以及檢討現行有條件釋放機制。李夏茵昨稱，醫管局即將完成檢討有條件釋放機制，下月將向諮委會匯報，政府亦會邀請諮委會探討社區治療令，並向政府提交建議。被問到有條件釋放機制檢討方向，她舉例稱將檢視會否擴闊適用範圍，惟須待醫管局報告。至於社區治療令，諮委會主席黃仁龍表示，有關議題涉社會保障、個人權利等，外國實踐也有很多問題，並引述有委員提出發治療令前須考慮患者家庭狀况、社區支援等。

黃仁龍：外國實踐問題多

李夏茵稱政府會推行10項措施，包括醫管局探討為精神科患者處方較新和副作用較少的口服或注射藥物，令患者更好配合服藥要求。

精神科專科醫生麥永接稱，現行有條件釋放機制適用於有暴力傾向的強制留院病人，容許他們於遵守特定條件下出院，否則有權召回病人入院，但不適合於有自殺傾向者；社區治療令涵蓋面更闊，除涵蓋自殺傾向者，更包含非強制住院病人。他稱社區治療令非常複雜，或令病人感人權被侵犯，「若你不服藥，便要懲罰你入院」，認為社會須小心討論，包括是否要兩名醫生共同提出方可發治療令、有否監察及上訴機制等，否則會損害醫患關係，影響治療質素。

社協：歸根究柢人手問題

中大社工系講師丁惟彬說，現時絕大部分病人均可無條件出院，若擴闊有條件釋放機制，變相更多病人須遵守出院條件，反令他們感到長期被「綑綁」。他稱不論是否精神病人，「無人希望被管束」，憂擴大機制或推行社區治療令將致反效果，令病人「玩失蹤」。

本身是註冊社工的社區組織協會幹事阮淑茵關注，政府有否足夠人力資源跟進獲有條件釋放或被發社區治療令的病人，歸根究柢是增加人手問題。她稱外國雖有社區治療令成功例子，不過須投放大量資源，質疑「香港是否有條件做得比外國好？」

醫生減病人增 比例擴大

據醫管局數據，2022/23年度（截至今年3月31日）共約29.69萬名精神病患者在該局治療，較去年12月31日增加3900人；人手方面，醫管局去年12月31日有385名精神科醫生，而截至今年3月31日則共有381名，即醫患比例由去年底1:761，進一步擴大至1:779。精神科專科門診2022/23年度總求診人次為96.71萬，較上年度增近1萬。

政府昨提出醫管局增聘人手，並加強社區精神健康服務單位社工培訓，提升他們處理複雜個案的能力。一同見傳媒的醫管局行政總裁高拔陞稱下半年將有新醫科生畢業，相信招聘情况會改善。

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