國際龍舟邀請賽隔4年復辦 6‧24開鑼 10地160隊爭雄

旅發局疫後首辦國際體育盛事

今屆香港國際龍舟邀請賽設17項比賽，逾160支隊伍來自10個國家及地區，包括首次參賽的波蘭，而泰國和菲律賓則派出國家隊。參與邀請賽的4000名健兒中，四分之一來自內地及海外。主辦賽事的旅發局今年首次為五大賽事設獎金，包括國際錦標賽、國際公開金盃賽、粵港澳大灣區錦標賽、香港錦標賽及港澳盃，冠軍隊伍將獲獎金1萬美元（約7.8萬港元）。

5賽事首設獎金 增大灣區盃

粵港澳大灣區錦標賽為今屆首設，邀請大灣區9個內地城市與香港和澳門的精英隊伍參賽。至於首度與澳門合辦的港澳盃，則由6支分別來自內地、泰國、菲律賓、澳洲、香港及澳門的隊伍競逐。賽事亦設「扮嘢大賽」特色造型大獎，增添氣氛。為吸引更多市民及旅客投入活動，舉辦方於本月19日起一連兩周在星光大道放置打卡點，22至25日尖東一帶將有多間餐廳提供餐飲優惠。

合辦賽事的中國香港龍舟總會秘書長鍾志樂表示，該會致力將龍舟普及化、盛事化及精英化，冀更多市民接觸這項運動。他說邀請賽為專業水平最高的龍舟賽之一，正式公布賽事舉辦前已有很多海內外隊伍詢問報名詳情。

香港龍舟隊隊長說，「維港是我們主場，平日訓練已適應海上風浪」，相信有利發揮，加上當日應有不少市民為他們打氣，定有好成績。

港申辦2027龍舟世錦賽

另外，原定今年在港舉行的世界龍舟錦標賽，去年因本地防疫措施嚴格而決定移師泰國。鍾志樂透露，今年8月將向國際龍舟聯合會申辦2027年錦標賽，有信心成事。