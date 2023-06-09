業界憂日式食肆倒閉潮重現

海鮮界憂核水波及太平洋南海水產

香港海鮮業聯合總會主席李彩華說，目前日本進口水產品主要是扇貝及刺身類海魚，數量不多，料實施管制措施對市場影響不大。不過，他擔心日本一旦排放核廢水，會污染福島周圍附近海產，「附近啲海產會游向第二度，唔會固定喺福島附近，可能游去太平洋，之後又游去南中國海」，形容業界十分憂慮影響其他區域的水產。他說，由於福島曾爆發核事故，不少買手已不會與當地簽長約，「知道佢隨時都會出事呀，邊度仲會有人同佢簽長約」。

餐飲聯業協會會長黃家和稱，除了福島，日本仍有其他縣市可出口同類食材，但小部分海產供應未必能應付需求，「有啲魚獲喺福島或者附近嘅縣係比較多」。他說食肆已向其他貨源入手，包括澳洲及新西蘭，以至加拿大及北歐等。若日本排放核廢水，他說短期內會影響市民心理，或避免光顧日式餐廳，進口日本食材的供應商亦會受影響。他憂慮2011年結業潮重現，「（福島核事故）開頭幾個月真係影響大，好多日本餐廳嘅生意大跌，部分甚至要結業」，後來事件逐漸淡化並透過大量宣傳，市民才逐步回復信心，最重要是政府為食安把關。

環境局長謝展寰說本港與日本距離甚遠，估計本港一帶水域受核廢水直接影響風險不大，但若因廢水排放導致市民對水產需求大減，嚴重影響漁民生計和持續運作，甚至要轉型，政府可透過現有貸款計劃及漁業持續發展基金，為本地漁民提供財政支援。