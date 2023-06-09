日倘排核水 港即禁福島一帶海產 其他風險縣嚴厲管制 謝展寰轟日方一意孤行

跨部門應對 4月起加強驗輻射

本報昨向環境局查詢對日本其他風險縣市實施嚴格管制措施的詳情，獲回覆具體內容包括受影響日本縣份範圍，需視乎國際原子能機構（IAEA）最後整體報告的結論、國家專家意見、日方提供的相關資料，以及風險評估等而定。局方強調，如日本當局按計劃排出核廢水，福島及其附近沿岸縣份水產的入口管制會即時收緊。局方亦表示，食安中心等部門已增加對日本進口食品檢測，有關工作由部門適當調配現有人手應付，近兩年用於購置所需檢測儀器的額外開支每年約600萬元。

福島有魚輻射物超標180倍

東京電力公司日前開始向福島第一核電站核污染水排海隧道注入海水，準備用以稀釋核廢水，稍後排出太平洋。《大公報》昨日刊出謝展寰撰寫的文章，指東京電力公司上月在福島海灣內捕捉的一條魚，體內放射性元素「銫」含量超標約180倍，反映福島核電站廢水對食物安全造成的風險「絕不是學術討論，而是真實存在的嚴重問題」。

謝展寰批評日本政府無視國際社會關注，一意孤行強推福島核廢水排出大海，質疑日方違背國際法義務，危害海洋環境和公眾健康，絕非負責任國家行為。他強調，一旦日方啟動排放核廢水，政府必會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進口，保障本港食物安全及市民健康，強調食品安全是民生大事，政府絕不妥協。

謝表示，環境局已多次就日本政府宣布排核廢水一事，經外交部駐港公署向日方表達極度關注，亦表明國際社會未有共識前，日本不應單方面將福島核電站廢水排出海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。他認為，若日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應在國內使用廢水，例如灌溉等，而非排出大海。

日水產佔港消耗量6.75%

謝展寰引述政府統計處數字，2022年日本進口主要食物佔香港整體供應約2%，而就日本進口的各類肉類（冰鮮牛肉除外）、蔬果和奶製品佔本港食品市場不足5%，水產則佔本地消耗量6.75%。

他表示，環境局已與食環署食安中心、漁護署、天文台、衛生署及政府化驗所成立跨部門專責小組，當日本啟動排放核廢水，政府便可即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，以及對其他有風險縣份水產的進口實施嚴厲管制。至於其他仍可進口的日本食品，他說即使附有輻射證明書亦會加強檢測，以保障食物安全和維持市民信心。

岩手千葉等縣或列最高風險

包括香港在內，目前仍有12個國家及地區對日本食品實施不同程度的進口限制。資料顯示，政府自2011年3月起禁止來自福島縣的蔬果及奶類製品進口；而福島及鄰近的千葉、群馬、茨城及栃木4縣，其生冷肉類及水產等食品出口時須附帶日本當局發出的輻射證明書。據日本的縣市分佈，福島位於日本東北部沿海，附近有4個縣臨海，分別是茨城、千葉、宮城、岩手，或被列為最高風險縣份。

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