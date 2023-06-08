啓德公營屋地盤正打樁 港鐵宋皇臺緊急出口沉降 30米範圍暫停打樁 住宅大樓不受影響

影響服務設施大樓 單位料如期建成

本報記者昨到宋皇臺站一帶觀察，據了解涉事緊急出口位於啟德站及宋皇臺站之間，被多個地盤包圍，一般人不可到達。現場所見，緊急出口的路邊石屎地輕微凹陷，牆身及梯級未見明顯裂痕，未被圍封。數名消防員傍晚6時半抵宋皇臺站視察，未有回應記者有關沉降情况提問；在附近地盤工作的工人則稱涉事地盤已停工數日，其他地盤繼續施工。

周一發現昨公布 爭3個月內完成跟進

房署表示，房委會建築團隊已積極與獨立審查組及港鐵緊密溝通，爭取兩至三個月內能完成跟進工作，包括承建商的調查報告、建議的緩解措施及施工方法、及調整相關工程的監測指標並獲得獨立審查組及港鐵公司接納。署方亦稱，住宅大樓位於緊急出口30米範圍外，故工程沒受影響。

運輸及物流局長林世雄昨在立法會會見傳媒，未回應為何偵測到沉降兩日後始對外公布，他表示機電署會繼續審視數據，確保鐵路運作安全，相關部門亦會確保地盤採取適當緩解措施，復工後維持鐵路安全。

港鐵表示已聯同有關政府部門作檢視，確認鐵路安全及營運不受外方建築工程影響，會持續監察；亦要求負責該建築項目的註冊建築專業人士提供施工方法及緩解措施，減低工程帶來的沉降幅度，並確保鐵路設施和營運安全不會受後續工程影響後，才考慮讓項目承辦商恢復相關工程。

楊永杰：啟德多地盤 憂加劇沉降

盧偉國：停工非代表已有危險

九龍中議員楊永杰認為事件不尋常，因啟德一帶現有多個地盤，擔心其他地盤動工時加劇沉降，影響鐵路安全，促政府加強監察，並考慮改用其他打樁方式。

經民聯工程界議員盧偉國稱，停工絕非代表已出現危險，籲市民毋須擔心；地盤施工方法或改變，亦可能做加固。對於相隔兩日才公布事件，他說需專業人士研究情况，相信當局已快速應變和公布。

結構工程師倪學仁認為，打樁工程出現沉降，隨後開挖工程或多或少會出現移動迹象；而現時沉降紀錄達停工指標，代表施工方案或出現問題，需檢視有多大影響，並研究施工方案需否改動，或做加固工程；同時亦需評估工地附近地下水管、煤氣喉等對沉降敏感的設施會否受影響。