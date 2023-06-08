紅巴補貼增15倍最多 商會稱因數十條線加入

街渡升12倍第二 獲發790萬

現有8類公共交通營辦商參與計劃，其中45條紅巴路線及11條街渡航線去年2月27日起參與計劃。勞福局數字顯示，各營辦商獲發還金額有不同程度升幅，升幅最多是紅巴，涉款6140萬，較對上年度升約15倍；其次是街渡，獲發還790萬，升逾12倍。

公共小型巴士總商會主席凌志強解釋，以往只有數條紅巴參與計劃，新冠疫情期間長者乘車亦減，但數十條紅巴線參與後，令小巴獲發還補貼增加，「一家大小都搭車，沒理由阿爸去搭巴士、你去搭小巴」。

勞福局指22/23年原預算60億 疫後修訂

勞福局昨回覆本報查詢表示，有關計劃費用於2022/23及2023/24年度的原來預算，分別為60.39億及67.25億，但由於疫情期間受惠乘客出行次數大降，22/23年度修訂預算較原來預算縮減約49%至30.75億，故出現23/24年度原預算較22/23年度修訂預算增逾1倍情况；隨着社會復常，料受惠者出行次數將逐漸恢復至疫前水平。