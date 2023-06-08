明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

紅巴補貼增15倍最多 商會稱因數十條線加入

【明報專訊】根據勞福局向立法會提供的數據顯示，2022/23財政年度政府向公共交通營辦商發還應收取的30.79億元票價差額中，以紅色小巴營辦商升幅最多，按年增15倍。勞福局長孫玉菡昨在立法會表示，2023/24年度相關預算開支約67億元，重申計劃需通盤考慮，期望長者、殘疾人士用好優惠，以實現共融社會。

街渡升12倍第二 獲發790萬

現有8類公共交通營辦商參與計劃，其中45條紅巴路線及11條街渡航線去年2月27日起參與計劃。勞福局數字顯示，各營辦商獲發還金額有不同程度升幅，升幅最多是紅巴，涉款6140萬，較對上年度升約15倍；其次是街渡，獲發還790萬，升逾12倍。

公共小型巴士總商會主席凌志強解釋，以往只有數條紅巴參與計劃，新冠疫情期間長者乘車亦減，但數十條紅巴線參與後，令小巴獲發還補貼增加，「一家大小都搭車，沒理由阿爸去搭巴士、你去搭小巴」。

勞福局指22/23年原預算60億 疫後修訂

勞福局昨回覆本報查詢表示，有關計劃費用於2022/23及2023/24年度的原來預算，分別為60.39億及67.25億，但由於疫情期間受惠乘客出行次數大降，22/23年度修訂預算較原來預算縮減約49%至30.75億，故出現23/24年度原預算較22/23年度修訂預算增逾1倍情况；隨着社會復常，料受惠者出行次數將逐漸恢復至疫前水平。

上 / 下一篇新聞