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2元乘車補貼30億 年飈1.2倍 港鐵加強查票罰款增至1000 勞局：違法用可判監

【明報專訊】2元乘車優惠開支及濫用問題引起社會關注，政府昨日向立法會披露2022/23年度向參與計劃的公共交通營辦商發還款項達30.79億元，較對上年度13.95億元增逾1.2倍。港鐵宣布加強查票，並提高罰款金額至最高1000元，拒交罰款或重複逃票會提出檢控。勞福局長孫玉菡稱會「毫不客氣」將違規者轉交警方跟進，一經定罪可被判囚。有小巴業界代表稱無權要求乘客展示身分證明文件，建議賦權司機及安排警方放蛇；有立法會議員則倡引入定額罰款機制。

孫玉菡並說，2018/22年期間，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士做實地監察調查，發現1304宗懷疑違規使用個案。

22/23年發還巴士最多 佔11.9億

政府去年2月27日起將2元優惠合資格年齡下調至60歲。據勞福局提交立法會數據顯示，2022/23年度政府發還30.79億費用，其中專營巴士營辦商涉款最多，達11.88億，較21/22年度倍增；約11.66億發還予港鐵，增2.1倍；專線小巴獲發還5.64億，渡輪營辦商獲7870萬，分別升近四成及1倍。

多名議員在立法會會議上關注計劃開支龐大，實政圓桌田北辰稱交通費不斷增加，但2元優惠維持不變，在人口老化愈趨嚴峻下，差距只會愈來愈大，倡當局以「2元乘車優惠」改為「二折」，解決「長車短搭」問題，平衡福利與大局。

孫玉菡料下年67億

田北辰倡改為「二折 」乘車

孫玉菡回應議員質詢時說，料下一年度受惠人數升至240萬，開支估算為67億，相信往後亦逐年增加。被問會否考慮將優惠車費增至3元，他稱新措施實施僅一年多，現階段重點是加強打擊違規使用，運輸署本月內會聯同各公共交通營辦商展開全港執法行動，港鐵亦會動用附例權力，「當場捉到佢嘅話，我哋會毫不客氣將佢轉介畀警方，由警方跟進」。他指不合資格者使用2元優惠屬違法行為，倘定罪最高可被判監禁。

港鐵昨宣布本月25日起，重鐵附加費由500元增至1000元，輕鐵及港鐵巴士附加費由290元增至370元；同時會加強查票及宣傳教育，顧客服務及收益保護組會分析逃票趨勢及審視個別車站逃票情况，調配人手針對查票，若逃票者拒交附加費或有重複逃票等情况，會提出檢控或轉交政府部門跟進。

張欣宇：其他交通工具補錢了事欠阻嚇

議員張欣宇回應查詢稱，絕大多數被發現不合資格享用優惠者都會配合繳交附加費，專門隊伍亦有經驗處理糾紛，相信港鐵有能力應付。但他指港鐵只佔補貼額約三成，其他交通工具對違例者僅補差價了事，並無阻嚇力，建議當局全面引入定額罰款制。

小巴商會倡當局賦予司機查證權

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，小巴司機一般不會查問乘客年齡，曾有司機懷疑乘客濫用優惠，要求對方出示證明不果，司機亦沒法定權力要求乘客出示身分證明，建議當局賦予司機相關權力，及安排警方加強放蛇。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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