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IT界：難令所有涉榮光網站消失

【明報專訊】涉案《願榮光歸香港》除了在YouTube播放，本報發現Spotify、KKBOX等串流平台亦有將該歌曲上架，一旦法院因應律政司要求頒布禁制令後，YouTube、Google等科網公司該如何應對相關法庭命令？香港互聯網協會開放數據小組召集人、數據科學家黃浩華表示，YouTube處理禁令相對簡單，只要將影片下架，事件便告終，但Google等互聯網搜尋器只能令相關網站無法再被搜尋，但若要令該些網站不再存在，黃形容「非常難」，視乎執法部門能否找出網站管理者。

黃浩華回覆本報查詢指出，互聯網搜尋器處理法庭命令時會相對複雜，因為相關網站不屬於該公司。若要令相關網站下架，視乎網站管理者身在何方及執法部門能否找出他們，「如果佢哋睇唔到或睇唔明（禁令新聞），有啲難搞」，尤其如果運作網站的電腦不在香港，網站難以短時間內下架。

須看網站管理者在港否

黃又指出，雖然facebook、YouTube可將影片下架，但能否找出所有涉及《願榮光》的影片、如何處理涉「灰色地帶」的影片？只有幾分鐘或幾十秒的內容就違反禁制令？而互聯網公司會唔會花咁多心機去搵？以上均是要解答的問題。黃表示，即使業界能利用人工智能（AI）過濾，但難「一刀切」解決，「無話百分百搵得晒」，始終需要人手。

（港區國安法）

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