IT界：難令所有涉榮光網站消失

黃浩華回覆本報查詢指出，互聯網搜尋器處理法庭命令時會相對複雜，因為相關網站不屬於該公司。若要令相關網站下架，視乎網站管理者身在何方及執法部門能否找出他們，「如果佢哋睇唔到或睇唔明（禁令新聞），有啲難搞」，尤其如果運作網站的電腦不在香港，網站難以短時間內下架。

須看網站管理者在港否

黃又指出，雖然facebook、YouTube可將影片下架，但能否找出所有涉及《願榮光》的影片、如何處理涉「灰色地帶」的影片？只有幾分鐘或幾十秒的內容就違反禁制令？而互聯網公司會唔會花咁多心機去搵？以上均是要解答的問題。黃表示，即使業界能利用人工智能（AI）過濾，但難「一刀切」解決，「無話百分百搵得晒」，始終需要人手。

（港區國安法）