歌詞含「光時」 唐英傑案裁涉分裂

涉《榮光》兩案判辭無提歌詞犯罪

本報翻查資料，過去3宗涉及《榮光》的案件，其中兩宗己裁決案件的判辭並無直接提及該曲歌詞哪些字眼直接構成犯罪，然而兩宗案件中被定罪的二人，根據案情他們分別曾直接稱《榮光》為「國歌」或對此表示認同。

翻查資料，48歲家庭主婦羅愛華於去年6月至今年3月，在Twitter及facebook發布逾65則信息，包括稱《榮光》為國歌、披着中國國旗的獅子在吃人的圖片等。她承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，判囚4個月，裁判官指涉案信息屬「尖銳性」，被告有計劃地挑起志同道合者的情緒。

另案被告、42歲速遞員王俊傑則因於前年1月至去年11月，在facebook、Instagram等發布113則煽動性質帖文，包括轉載七人欖球賽播錯國歌的片段並稱「感謝」，以及呼籲網民「繼承梁健輝烈士未竟之功」等，被控「作出一項具煽動意圖的作為罪」。他認罪判囚8個月，裁判官形容涉案手法具強滲透力及傳播力，而平台具延續性和永久性。

張家朗奪金片配《榮光》 下月裁決

此外，27歲無業男子鄭榮進涉於前年將劍擊選手張家朗在奧運頒獎禮奪金的片段，配上《榮光》並發布至YouTube。他被控一項侮辱國歌罪及一項屬交替的侮辱區旗罪，該案將於下月5日裁決。

（港區國安法）