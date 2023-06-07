學者料預留空間待23條處理 部分片海外發布 大狀指難禁

湯家驊：何君堯《願平安》或違令

入稟狀列明若傳播《榮光》者有意煽動、分裂國家、冒充或侮辱國歌屬違反禁令。湯家驊認為何君堯改編的版本「技術上可能都可以」違禁令，但要視乎他是否有上述意圖。大律師李健志認為，若改編歌詞後的意思沒有煽動、分裂等意圖，例如變成《願榮光歸中國》，可能沒問題。

本地法庭未曾直接判斷《榮光》是否有煽動或分裂等意圖（見另稿）。對於禁制令是否代表歌曲本身違法、違令者會否違反國安法或煽動罪，中大法律學院副教授Stuart Hargreaves未有正面回應，但他相信禁制令是「預留空間（placeholder）」待更詳細的《基本法》23條處理《榮光》引發的問題。

杜淦堃：什麼行為違法「絕不應含糊」

大律師公會主席杜淦堃回覆查詢稱不便評論正待審理的案件，但強調巿民有權明確知道什麼行為違法，「絕對不應含糊不清」，重申需要平衡國家安全及言論自由，任何觀感上令人認為言論自由受削弱的舉措，均不符合香港利益。

另外，入稟狀列出的部分《榮光》片段由外國網民發布，YouTube的總部亦不在香港，Hargreaves稱港府難以從法律途徑要求移除海外影片。李健志亦認為禁制令為本港民事程序，比起具域外效力的《港區國安法》，禁制令的管轄範圍明顯較小，假設有人在英國街頭演奏《榮光》，當地不會有人執法，涉事者亦不會引渡回港受審。

湯：平台有同等法律責任

至於Spotify等串流平台能否繼續將《榮光》上架，湯家驊認為平台容許用戶下載、分享、傳播，實際上是協助他人犯法，有同等的法律責任。本報向Google及KKBOX查詢一旦法庭頒下禁制令會否將《榮光》下架，至截稿前未獲回覆。

（港區國安法）