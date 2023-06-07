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《榮光》涉煽動口號 政府申令禁傳播 包括歌詞旋律任何改編 指極可能違法流傳

【明報專訊】律政司日前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》（下稱《榮光》），包括其旋律、歌詞或任何改編版本，具意圖違反《港區國安法》，或者使《榮光》被誤認為香港的「國歌」而非《義勇軍進行曲》。政府發聲明解釋入稟原因，指《榮光》歌詞含有「法庭裁定構成煽動的口號」，極可能在違法情况下肆意流傳。現時法庭尚未頒下禁制令，有法律學者估計，禁令旨在為《基本法》23條立法預留空間處理《榮光》引發的問題（見另稿）。

禁任何方式傳播演奏印刷散播展示

《榮光》自2019年反修例運動流傳，是示威者聚集時經常唱的歌曲。近期先後發生多宗港隊參與國際賽事播錯國歌事件，主辦方將國歌播錯成《榮光》，引起廣泛討論。律政司周一（5日）入稟尋求法庭頒發禁制令，禁止任何人以任何方式包括在互聯網、任何可供網上取覽的媒介、網上平台等傳播、演奏、印刷、出版、出售、散播或展示《榮光》，包括其旋律、歌詞或任何改編版本，具意圖煽動他人分裂國家，違反國安法第21條，或具有《刑事罪行條例》第9條的煽動意圖，主張香港從中國分離出去。

入稟狀又指出，律政司要求禁制任何人以任何方式傳播《榮光》，使其可能被誤認為香港的「國歌」，或者暗示香港為擁有國歌的獨立國家，具意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條。此外，律政司要求禁止任何人協助、促使或教唆他人參與上述行為，或者明知而授權他人參與相關行為。

入稟狀附32條YouTube片 促即停傳播

入稟狀附上32條YouTube影片，包括《榮光》不同語言版本的MV、純音樂影片，以及「二次創作」作品（見表1）。原告要求相關者立即採取行動，停止傳播《榮光》的行為。本報翻查32條相關影片，至少4條由位於美國的用戶發布，另有3條由台灣用戶發布，包括訪問《榮光》創作團隊的台灣公共電視節目《藝術很有事》。入稟狀附上的兩條《榮光》影片《National Anthem of Hong Kong》和《願榮光歸香港 anthem ver2.9》，昨晚分別下架或顯示為非公開（unlisted）。被問到海外網民是否有違法風險，律政司回覆案件已進入司法程序，不會補充說明。

指《榮光》屢被錯述「國歌」 損害國家特區

根據政府聲明，《榮光》近期多次被錯誤表述為香港「國歌」，對國歌造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害，歌曲極可能在違反國安法及《刑事罪行條例》等情况下繼續流傳；為履行特區政府維護國安的責任，經仔細考慮後決定向法院申請禁制令。政府又表示，一直尊重及重視基本法保障的權利和自由，但言論自由並非絕對，今次申請為維護國安，亦符合相關人權法案要求，呼籲市民不應以身試法。

目前高院未開庭處理相關禁制令申請，聆訊日期待定。資料顯示，政府於反修例風波期間五度申請禁制令，包括禁止干擾香港國際機場運作、禁止公眾披露警員個人資料等，全部獲法庭批出臨時禁制令。

【案件編號：HCA855/23】

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕禁制令 願榮光歸香港 煽動 國歌法 港區國安法

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