呂秉權：一併放寬土地公司查冊利公益

江玉歡：採訪自由值得尊重

呂秉權認為作為文明開放社會，政府亦應舉一反三，放寬土地及公司註冊資料等其他查冊工具，有利於業界為公眾利益的事項把關，而非因個別涉私隱議題，完全將行之有效機制排除在外。

本身是律師出身的江玉歡稱，律師都有很多渠道取得客戶個人資料，惟從業員都不會做與工作目的無關的行為，因此她認為相關部門毋須過於嚴謹修改法例，以保障私隱。她建議可設立新聞從業員守則，提醒新聞業界使用相關工具時，須保持專業形象和合理範圍。

香港記者協會認為，記者為查車牌尋找真相卻被控虛假陳述罪成，只會對傳媒工作者的偵查報道構成重大阻礙，削弱傳媒發揮求真和監察作用；又認為整個案件足以反映業界艱難現况，促請政府尊重新聞工作者工作，確保公眾知情權及新聞自由獲得保障。

記協：反映業界艱難

港台工會：還蔡玉玲遲來公道

香港新聞行政人員協會認為，新聞工作者對涉及公眾利益的社會事件做偵查報道是職責所在，而本港言論、出版及新聞自由受《基本法》保障，促請當局理順目前新聞界使用的相關查冊方式，包括車牌查冊等，訂出更清晰指引以便採訪工作。

港台節目製作人員工會認為記者因履行職責，循正常及行之已久的渠道追查及披露涉及公眾利益的資料，卻因此被控告以至負上刑責實屬荒謬，形容終院裁決為「應有之義」，同意判辭肯定言論及新聞自由受憲法保護，並認同涉案的7．21調查報道為真誠的新聞調查，判決「還蔡玉玲和《鏗鏘集》時任團隊遲來公道，亦證明記者尋找真相無罪」。

（反修例風暴）