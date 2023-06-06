戴啟思料判決不影響查冊外刑事案 「真誠定義針對假扮記者的人」

學者：八卦新聞索料同受保障

終院判辭中沒有具體解釋何謂「真誠（bona fide）」的新聞調查。中大法律學院副教授Stuart Hargreaves向本報表示，這個字眼沒有法律定義，但判辭明確表示，即使記者為了八卦新聞索取車牌資料，都應該受保障；終院對新聞工作採取非常寬鬆的定義，特別適用於催生「公民記者」的現今社會。戴啟思就認為，「真誠」一字並非指記者有等級之分，而是針對假扮記者的人，例如有人扮記者查冊以索取債務人資料，必然不會受到法律保障。

判辭引述法輪功學員在中聯辦外示威的「楊美雲案」，指法庭考慮各人的阻街罪名，要一併考慮和平示威者行使言論和集會自由，受到憲法保障；同樣地，終院會考慮蔡玉玲調查元朗7．21事件，正是行使言論和新聞自由。

終院的說法是否意味法庭在其他刑事案件上，可以裁定真誠行使自由的記者免於刑責？港大法律學院教授楊艾文表示，終院只是指出，當查冊申請用途存在兩種解釋，法庭要考慮被告是否行使言論自由，從而找到正確的詮釋；如果限制言論自由的行為已納入刑事罪行，法庭自會落實條文。

湯家驊：對其他性質刑案沒約束

湯家驊則稱，言論自由並非蔡玉玲案的核心議題，本案對於其他性質的刑事案件沒有約束力，只有參考價值，「你是否真心誠意的記者？你有否記者證？置身現場是否為了報道？我無法一概而論，由法庭作出事實裁斷」。

（反修例風暴）