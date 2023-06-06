蔡：裁決是新聞界喜訊 盼勿因案例嚇怕

指資訊自由全港都應關注

她說以往不敢期望太多，對裁決感到開心，「好像很久沒有遇到一件開心的事」；被問及法官曾質疑政府不停收窄查冊範圍，會否擔心政府在其他方面限制記者索取新聞資料，蔡玉玲回應，這不是她個人的擔心，而是整個新聞界和全港市民都應擔心的事情；若希望香港成為資訊流通、多元開放的社會，這些自由對社會健全發展必不可少，希望裁決可引起社會聚焦討論各行業索取資訊的方法，怎樣做得更好及更符合到憲法對自由的保障。

她說，由2020年11月被捕至昨日終審上訴得直，歷時30個月，為業界或新聞工作者帶來限制，不希望業界因案例嚇怕，又或對日後做新聞調查時有所顧慮。

她感慨在現今社會，個體或群體的堅持都是值得重視和鼓勵，「無論制度怎樣變，這幾年，可能我們都發現很多東西無聲無息就消失了……但我相信心中的信念始終很難被人取去」，她對新聞業界仍有信心。她說新聞調查不止查冊，還要考慮整體社會氣氛，包括公眾是否願意繼續分享資訊，又或能否暢所欲言表達意見。

（反修例風暴）