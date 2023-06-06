查車牌案蔡玉玲終極勝訴 官批「其他有關事宜」定義不清 終院：沒理由排除「真誠」新聞調查

陳國基：部門「一定會」檢視相關程序

政務司長陳國基昨表示，相關部門會因應判決內容檢視相關程序，強調「一定會做」；並重申本港是法治社會，政府非常尊重法治，會依法辦事。香港記者協會、香港新聞行政人員協會及港台節目製作人員工會均歡迎裁決；有傳媒學者建議政府應舉一反三，放寬其他查冊工具，有利於業界為公眾利益的事項把關。

不同意「署長無權拒申請」 官：有責任保障私隱

聆訊主要有兩項法律爭議，首項為根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，運輸署長因申請目的與「交通及運輸事宜」無關，是否有權拒絕提供車輛登記細節證明書（下稱證明書）。上訴方主張署長無權拒絕其申請，提及《規例》中的「須」字，指不論申請人基於什麼目的，只要他已繳付相關費用，無論申請證明書的用途為何，都不能影響署長是否批出證明書的規定。

由終院常任法官霍兆剛撰寫的判辭表明不同意上訴方的看法，並舉例指一人懷着不軌意圖跟蹤另一人，或會向署方申請披露被跟蹤者的住址、身分等資料，在其他情况下甚至會用於「起底」或勒索車主。霍官並稱，「須」一詞並非絕對，應視乎情况而定，該些資料受《個人資料（私隱）條例》規管，署長有責任管理，並將資料被濫用風險減至最低。

終院：新聞自由受基本法保障 下級法院狹窄演繹

次項爭議為如署長可拒絕，應如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，特別是蔡就牽涉道路上使用車輛而作新聞調查。判辭指出，申請表格列出3個選項，即「進行法律程序」、「買賣車輛」及「其他有關交通及運輸的事宜」；首兩個選項較為具體，但下級法院就後者以較狹窄方式演繹。判辭認為應採納較廣泛詮釋，並重申言論和新聞自由受《基本法》及《人權法》保障，沒有理由將「真誠的新聞調查」排除在「其他有關交通及運輸的事宜」以外，而本案中為懷疑車主使用其車輛干犯某罪行。

傳媒車牌查冊有先例 蔡或「誠實地誤信」

下級法院裁「明知而虛假陳述」屬不公錯判

終院亦裁定，「其他有關交通及運輸的事宜」一詞「既不清晰也不明確」（not clear and unambiguous），考慮到記者過往亦曾循此途徑調查，上訴人蔡玉玲很可能錯誤相信其新聞工作用途涵蓋在內。考慮到媒體和新聞機構過去申請及獲發證明書的數量，作為記者的上訴人很可能誠實地錯誤相信其新聞工作用途包含在「有關交通及運輸的事宜」內，所以下級法院推斷上訴人明知而作出虛假的陳述，對上訴人造成實質及嚴重的不公，屬錯誤判決。

判辭亦提及，對於有人質疑報道某人在車中調情的「花邊」新聞是否屬與交通及運輸有關事宜，霍官指「可能有必要」接受它屬其中之列，但同時強調濫用他人資料可能觸犯刑法，無論是否有規管，都不是採用過於狹窄詮釋的原因。終院法官最終一致裁定蔡上訴得直。

【案件編號：FACC2/23】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676