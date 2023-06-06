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查車牌案蔡玉玲終極勝訴 官批「其他有關事宜」定義不清 終院：沒理由排除「真誠」新聞調查

【明報專訊】港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲製作7．21襲擊事件專題報道時用車牌查冊，被裁定兩項「明知而作出在要項上虛假的陳述」罪成罰款，蔡不服定罪上訴，被高院駁回後獲批准上訴至終審法院，終院昨日頒下書面裁決，5人一致裁定她上訴得直，撤銷定罪。判辭指出，「其他有關交通及運輸的事宜」的定義「籠統（catchall）」，認為無理由將「真誠（bona fide）」的新聞調查排除在外，因此蔡申請車輛登記細節證明書的陳述不屬虛假陳述。蔡玉玲在判決後表示，喜見一直堅持追求的公義終於得到彰顯，亦體現了言論和新聞自由受憲法保障（見另稿）。

陳國基：部門「一定會」檢視相關程序

政務司長陳國基昨表示，相關部門會因應判決內容檢視相關程序，強調「一定會做」；並重申本港是法治社會，政府非常尊重法治，會依法辦事。香港記者協會、香港新聞行政人員協會及港台節目製作人員工會均歡迎裁決；有傳媒學者建議政府應舉一反三，放寬其他查冊工具，有利於業界為公眾利益的事項把關。

不同意「署長無權拒申請」 官：有責任保障私隱

聆訊主要有兩項法律爭議，首項為根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，運輸署長因申請目的與「交通及運輸事宜」無關，是否有權拒絕提供車輛登記細節證明書（下稱證明書）。上訴方主張署長無權拒絕其申請，提及《規例》中的「須」字，指不論申請人基於什麼目的，只要他已繳付相關費用，無論申請證明書的用途為何，都不能影響署長是否批出證明書的規定。

由終院常任法官霍兆剛撰寫的判辭表明不同意上訴方的看法，並舉例指一人懷着不軌意圖跟蹤另一人，或會向署方申請披露被跟蹤者的住址、身分等資料，在其他情况下甚至會用於「起底」或勒索車主。霍官並稱，「須」一詞並非絕對，應視乎情况而定，該些資料受《個人資料（私隱）條例》規管，署長有責任管理，並將資料被濫用風險減至最低。

終院：新聞自由受基本法保障 下級法院狹窄演繹

次項爭議為如署長可拒絕，應如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，特別是蔡就牽涉道路上使用車輛而作新聞調查。判辭指出，申請表格列出3個選項，即「進行法律程序」、「買賣車輛」及「其他有關交通及運輸的事宜」；首兩個選項較為具體，但下級法院就後者以較狹窄方式演繹。判辭認為應採納較廣泛詮釋，並重申言論和新聞自由受《基本法》及《人權法》保障，沒有理由將「真誠的新聞調查」排除在「其他有關交通及運輸的事宜」以外，而本案中為懷疑車主使用其車輛干犯某罪行。

傳媒車牌查冊有先例 蔡或「誠實地誤信」

下級法院裁「明知而虛假陳述」屬不公錯判

終院亦裁定，「其他有關交通及運輸的事宜」一詞「既不清晰也不明確」（not clear and unambiguous），考慮到記者過往亦曾循此途徑調查，上訴人蔡玉玲很可能錯誤相信其新聞工作用途涵蓋在內。考慮到媒體和新聞機構過去申請及獲發證明書的數量，作為記者的上訴人很可能誠實地錯誤相信其新聞工作用途包含在「有關交通及運輸的事宜」內，所以下級法院推斷上訴人明知而作出虛假的陳述，對上訴人造成實質及嚴重的不公，屬錯誤判決。

判辭亦提及，對於有人質疑報道某人在車中調情的「花邊」新聞是否屬與交通及運輸有關事宜，霍官指「可能有必要」接受它屬其中之列，但同時強調濫用他人資料可能觸犯刑法，無論是否有規管，都不是採用過於狹窄詮釋的原因。終院法官最終一致裁定蔡上訴得直。

【案件編號：FACC2/23】

明報記者

（反修例風暴）

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