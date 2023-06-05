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馬英九籲陸承擔 保安局指台大生抹黑警行動

【明報專訊】台灣政壇多名人士昨日就六四事件發聲。中央社等台媒報道，台灣前總統馬英九在facebook發文，呼籲大陸以近來對世界各地區展現「促進各方和解，走出歷史宿怨」的嶄新格局，勇於面對歷史、承擔責任，盼望兩岸關係「出現春暖花開，切莫走向兵戎相見」。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨發聲明表示，面對六四事件的歷史傷痛，必須意識自由、人權是兩岸之間應該追求的進步價值。民進黨總統參選人、台灣副總統賴清德則在fb稱，關注大陸的人權狀况與堅持台灣的自由民主，不但可以並行，更是息息相關。 民進黨昨日發布新聞稿稱會堅定捍衛台灣得來不易的民主自由。

台大生聲援被帶走港生

台灣總統蔡英文昨日透過fb提到日前大陸發生的「貴州地鐵大合唱事件」，稱期盼有一天大陸的「年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心」。

另外，台大研究生劉家儀前日在維園持花悼念六四，被警方指涉嫌煽動後帶走，台大研究生協會昨在中正紀念堂自由廣場公開譴責香港警方，呼籲台大校方協助。 現場人士高呼「和平哀悼無罪、香港警方放人、立即釋放劉家儀、台大校方應表態、還我香港自由」等口號。陸委會表示，政府相當關注留台香港學生因六四悼念被捕，將與教育部、台大校方就相關權益盡力提供必要協助。

保安局昨晚發出新聞稿，強烈反對台大研究生協會就警方前日的執法行動作出毫無理據及失實指控，對其罔顧事實、混淆是非、企圖透過抹黑警方合法行動而模糊焦點的行為予以譴責。

（六四34年）

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