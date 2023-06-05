台北集會說莫忘 8時9分默哀

據中央社報道，在台悼念活動由華人民主書院協會等公民團體主辦，於台北中正紀念堂舉行，昨晚6時40分開始，有多個接力短講，提醒「莫忘六四」。現場設有悼念亭供民眾追悼和獻花。約7時30分，晚會現場下雨，民眾撐起雨傘繼續留在現場；8時9分，全場民眾手持燭光默哀64秒，呼應六四事件發生的1989年。

展《國殤之柱》複製品

香港邊城青年秘書長馮紹天事前向中央社稱，香港維園燭光晚會不能再舉行，台灣還可以，期望台灣把精神傳下去，「至少讓港人可以線上參加」。華人民主書院理事長曾建元提到晚會現場展示的《國殤之柱》複製品，指原作被港府視為有「顛覆國家政權意圖」，複製品去年首度在台展出即被不同意見人士潑漆，痕迹仍在，這或可視作其和台灣有了新連結。

海外多地集會

在較多港人聚居的外國城市都有規模不一的六四集會在不同時間舉行。澳洲悉尼和墨爾本的集會在中國總領事館外舉行。而在英國倫敦，下午先在特拉法加廣場集會，傍晚有民眾遊行到中國大使館外舉行燭光晚會；倫敦西南部泰晤士河畔京士頓、曼徹斯特、列斯、伯明翰、諾丁咸、謝菲爾德、雷丁以至蘇格蘭愛丁堡都有六四集會。美國華盛頓、紐約、波士頓、賓夕法尼亞州立大學、洛杉磯、三藩市和西雅圖；加拿大多倫多、溫哥華、蒙特利爾、卡加利、埃德蒙頓（愛民頓）；德國柏林、慕尼黑、法蘭克福和杜塞爾多夫；再加上日本東京、荷蘭阿姆斯特丹和捷克布拉格，都會有集會舉行。

（綜合報道）

（六四34年）