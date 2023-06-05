歐美多國悼念 外交公署斥拙劣

微博帖文被屏蔽

美國國務卿布林肯在美東時間6月3日發表聲明，表示「明天要紀念天安門廣場大屠殺的第34周年」，「我們不會忘記那天遇難的人們展現出來的勇氣。他們的氣魄依然繼續啟發世界各地為同樣原則不斷倡議的人。美國也會繼續為在中國以及世界各地倡導人權及基本自由而努力不懈」。

英上載當天人民日報頭版

英國駐華大使館在Twitter的帖文配搭1989年6月4日當天的《人民日報》頭版截圖，表示要紀念當天「中國政府的鎮壓中失去生命的人們」，又指「雖然中國禁止對當日發生的慘烈事件作任何公開討論，我們今天在社交媒體上發布這張圖片，以此說明黨媒過往曾報道這事件」。英使館在Twitter進一步表示，同一篇文章上載微博後，「20分鐘內」已被審查員刪除。

歐盟駐華代表團的Twitter帖文則附上挪威畫家孟克（Edvard Munch）的名作《吶喊》，寫道：「我們不會忘記。我們永誌不忘那些銘記歷史的人們。」歐盟駐港澳辦事處轉載該帖文。德國駐華大使館在微博貼出蠟燭燃燒的短片，未附文字，已被屏蔽；德國外交部亞太司司長司佩蘭則在Twitter表示，不會忘記六四「天安門廣場屠殺」事件及眾多死者，會繼續支持在中國捍衛基本權利和自由的人。

外交部駐港公署昨晚發文表示，美國個別政客及美國、加拿大等個別國家駐港總領館昨日「上演拙劣政治戲碼」，操弄人權等話術工具，和一些反中亂港分子一唱一和，干預香港事務和中國內政，公署發言人堅決反對和嚴厲譴責。發言人稱，個別國家駐港機構選擇性遺忘本國歷史原罪和糟糕人權紀錄，打着「人權衛士」的幌子對別國肆意攻擊干涉，應立即停止插手香港內政。發言人又稱，中國以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程，今日香港正從由亂到治走向由治及興，大勢不可逆。

（六四34年）