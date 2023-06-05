明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

天安門母親：未見希望 不會放棄 萬安公墓拜祭 續「真相賠償問責」3訴求

【明報專訊】昨日是六四事件34周年，遇害者家屬組織「天安門母親」成員昨日到北京的萬安公墓拜祭親人。天安門母親同時發表祭文，繼續要求中央政府公布真相、對難屬給予應有賠償、追究法律責任，期望政府向死難者家屬道歉，「雖然還沒有看到希望，但是我們不會放棄」。

天安門母親在祭文提到，對死難者家屬而言，當年一夜之間突然失去親人的痛苦，就如一場噩夢般永遠纏繞在心底揮之不去，一天不能將真相公諸於眾，一天不能還公道於死難者家屬，家屬為死去的親人討回公道的心不會放下。

尤維潔：當晚槍聲永不忘

天安門母親發言人尤維潔和成員袁刃、郝建等人昨獲當局安排到萬安公墓拜祭親人，並在公墓讀出祭文。尤表示，作為亡者親屬，永遠不會忘記當晚槍聲、坦克聲及群眾的吶喊，認為負責任的政府應正視事實，公布真相，道歉賠償，期待能與政府平等對話，逐步解決訴求。

祭文指出，天安門母親在維護自己合法權利及尋求公平正義的道路上走過34年，「雖然還沒有看到希望，但是我們不會放棄」，會繼續堅持按照「真相、賠償、問責」3項訴求向政府討回公道，為死難者伸張正義，期待政府為當年慘案向死難者家屬道歉。

難屬在祭文提到，政府34年前在北京真槍實彈，並以坦克碾壓人群，鎮壓反腐敗的和平示威；親人為了心中理想獻出生命，遇難者是具有愛國情懷的熱血青年、普通市民和年輕學子，當年學生運動只是以和平示威方式表達訴求，「希望國家走向文明、法制的和諧之路上」，但政府動用機槍、坦克及裝甲車「殘暴地鎮壓了學生和市民們反官倒、反腐敗的和平示威」。

銅鑼灣維園連續4年無六四燭光集會，今年改由26個省級社團總會在維園舉辦慶回歸「家鄉市集嘉年華」。「天安門母親運動」facebook日前發文引述天安門母親發起人之一張先玲表示，港人的堅持將會載入史冊，「天安門母親也將永遠記住燭光集會的溫暖和正義力量」。

再7成員離世 餘116人同行

過去一年，天安門母親再有7名成員過世，歷年共有71名成員去世，至今尚有116名成員。昨天祭文逐一介紹過去一年去世的難屬，當中有軍人、朝鮮族人、中科院職員，他們的兒女、丈夫、妻子多在當年中槍死亡，當中有退伍軍人、有前往救人的北京醫科大學臨牀醫學院應屆畢業生、有前往拍照的人民大學新聞系應屆畢業生、有路過的準新郎，就在一晚之間天人永隔。

明報記者

（六四34年）

相關字詞﹕六四34周年 六四事件 天安門母親

上 / 下一篇新聞