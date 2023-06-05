天安門母親：未見希望 不會放棄 萬安公墓拜祭 續「真相賠償問責」3訴求

天安門母親在祭文提到，對死難者家屬而言，當年一夜之間突然失去親人的痛苦，就如一場噩夢般永遠纏繞在心底揮之不去，一天不能將真相公諸於眾，一天不能還公道於死難者家屬，家屬為死去的親人討回公道的心不會放下。

尤維潔：當晚槍聲永不忘

天安門母親發言人尤維潔和成員袁刃、郝建等人昨獲當局安排到萬安公墓拜祭親人，並在公墓讀出祭文。尤表示，作為亡者親屬，永遠不會忘記當晚槍聲、坦克聲及群眾的吶喊，認為負責任的政府應正視事實，公布真相，道歉賠償，期待能與政府平等對話，逐步解決訴求。

祭文指出，天安門母親在維護自己合法權利及尋求公平正義的道路上走過34年，「雖然還沒有看到希望，但是我們不會放棄」，會繼續堅持按照「真相、賠償、問責」3項訴求向政府討回公道，為死難者伸張正義，期待政府為當年慘案向死難者家屬道歉。

難屬在祭文提到，政府34年前在北京真槍實彈，並以坦克碾壓人群，鎮壓反腐敗的和平示威；親人為了心中理想獻出生命，遇難者是具有愛國情懷的熱血青年、普通市民和年輕學子，當年學生運動只是以和平示威方式表達訴求，「希望國家走向文明、法制的和諧之路上」，但政府動用機槍、坦克及裝甲車「殘暴地鎮壓了學生和市民們反官倒、反腐敗的和平示威」。

銅鑼灣維園連續4年無六四燭光集會，今年改由26個省級社團總會在維園舉辦慶回歸「家鄉市集嘉年華」。「天安門母親運動」facebook日前發文引述天安門母親發起人之一張先玲表示，港人的堅持將會載入史冊，「天安門母親也將永遠記住燭光集會的溫暖和正義力量」。

再7成員離世 餘116人同行

過去一年，天安門母親再有7名成員過世，歷年共有71名成員去世，至今尚有116名成員。昨天祭文逐一介紹過去一年去世的難屬，當中有軍人、朝鮮族人、中科院職員，他們的兒女、丈夫、妻子多在當年中槍死亡，當中有退伍軍人、有前往救人的北京醫科大學臨牀醫學院應屆畢業生、有前往拍照的人民大學新聞系應屆畢業生、有路過的準新郎，就在一晚之間天人永隔。

明報記者

（六四34年）