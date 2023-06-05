維園外每5米一警 黑衣長者被截查

設行動區截查途人記者

根據本報記者觀察，昨午約3時半，從銅鑼灣崇光百貨前往維園噴水池入口，沿途至少50名警員駐守或巡邏，包括6名反恐特勤組來回巡邏。據Google Maps顯示，崇光與維園噴水池相距約250米，即平均每隔5米便有一名警員駐守。

維園噴水池入口昨午3時許已有逾22名身穿戰術背心的警員分成5組、每組2至7人，不時截查市民，有3人一組的警員背靠背站立戒備。皇室堡近維園馬路停泊7輛警車，包括一輛內地製「劍齒虎」裝甲車停在轉角處，惹來途人駐足拍照。

國產「劍齒虎」裝甲車戒備

天后電氣道及停車場停泊至少13輛警車，市民進入嘉年華前須檢查隨身物品，即使是A5大小的皮包亦不例外。

警方昨午4時許在記利佐治街行人專用區馬路位置拉起橙帶禁止途人進入，並架起帳篷。警員回覆查詢時稱，有關位置將用作「行動區」。其後警方不斷以揚聲器廣播呼籲市民切勿停留，且陸續有途人被帶進行動區截查，當中多人隨後被帶上警車。

身穿黑衫黑褲及戴黑口罩的張婆婆昨午近4時在崇光對出被截查後獲放行，她向傳媒表示，警員沒告知她被截停原因，不過認為原因顯而易見。

臨近入夜，警方佈防明顯加強。傍晚6時許，維園告士打道入口警員增約兩倍至近70人。入黑後，維園嘉年華主舞台附近位置有10多名機動部隊警員，亦有至少5名便衣警員，有保安在維園往中央圖書館天橋看守，望向維園內及不時拍照。

另外，警務處港島總區指揮官郭嘉銓晚上9時許抵達皇室堡一帶視察，沿途與駐守的警員打招呼，謂「辛苦啦」，其後登上警車離去。

（六四34年）