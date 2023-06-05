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前區議員書店放電燭 照售六四劇作

【明報專訊】昨日是六四事件34周年，有多名前區議員繼續在其經營的商店派發電子蠟燭，包括沙田前區議員黃文萱、西貢前區議員陳嘉琳等。其中黃文萱在其開設的書店擺放電子蠟燭供市民領取，她向本報記者表示，認為不是特別行動，不擔心會違法，認為「忠於自己相信要做的事」。

黃文萱說希望回應六四事件34周年，強調不是主動派蠟燭。她表示，昨日沒有政府人員上門，亦沒有警方聯絡。對於香港今年沒有公開活動悼念六四，她認為不代表六四事件沒有發生，相信港人不會遺忘。她說不明白單純哀悼一件事會被指煽動，擺放蠟燭也不是特別行動，不擔心會違法。

黃文萱：擺放非行動 不憂違法

在黃文萱的書店內，一小時左右已有10多名市民索取。市民劉小姐與友人途經書店時領取電子蠟燭，她表示，過去曾參與六四悼念集會，惟今年不會再去維園，「沉默的香港人，可以有個人的表達，法律不可凌駕在我們信念之上」。

另一市民陳先生特意趁六四到書店，購買講述六四事件的舞台劇《5月35日》劇本集，並領取電子蠟燭悼念六四。他擔心日後難以再購買這類政治書籍，並表示以往每年均會到維園參加悼念集會，認為悼念不限於維園，即使今年維園再無集會，相信燭光可散落四周。

市民：不能公開悼念 更堅持記住

陳先生認為，正因不能公開悼念，大家反而會更堅持記住歷史，深信港人會口耳相傳將六四事件傳給下一代。

同樣在店內派發電子蠟燭的陳嘉琳，昨日接受其他傳媒訪問時，指政府沒有表示市民自行悼念六四事件是違法，毋須自劃紅線，因此繼續派發電子蠟燭。她表示，近期店外長期有警車停泊，亦有多個政府部門人員先後上門巡查。

油尖旺前區議員朱江瑋亦在旺角商舖派發電子蠟燭，惟他婉拒受訪。本報記者現場所見，一小時內有約5名市民索取電子蠟燭。

（六四34年）

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