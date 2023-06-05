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擬赴國殤柱原址 蔡耀昌遭攔截警告 指處境愈來愈似內地 惟相信仍有空間悼念

【明報專訊】昨日是六四事件34周年，前支聯會副主席蔡耀昌傍晚擬獨自到港大《國殤之柱》原址悼念，惟被警方阻止，他引述警員稱若堅持進入港大，警方國安處將會拘捕他。蔡耀昌其後轉往旺角六四紀念館原址悼念。他對被阻止到港大感到意外，指在香港悼念六四的處境與內地日漸接近，但不認為無空間，「進進退退，有更多這種阻攔波折，要想更多其他方法」。

警稱倘進校園 國安處將拘捕

六四前夕，多名前支聯會常委及社運人士被警方提醒勿到維園。蔡耀昌稱一直未有收到警方通知，昨晚近6時到香港大學，計劃前往國殤之柱原址悼念，惟在港鐵香港大學站外被多名便衣警員包圍。現場部分記者亦遭警員截查，本報記者採訪蔡期間，警方一度以橙帶區隔。在場警員與蔡耀昌短暫交談，稱與他「飲杯茶」，蔡最後在兩名便衣警員陪同下乘港鐵到旺角。被問到為何帶走蔡耀昌，有警員稱「佢自己走的」。蔡耀昌其後轉往旺角六四紀念館原址，一人點起蠟燭悼念，高唱民運歌曲。

蔡因2020年六四未經批准集結判囚，這是他出獄後首個六四，感慨悼念活動如今不再容許，多名前支聯會核心成員仍在獄中，心情悲哀。但蔡耀昌不相信是零空間，每個香港人仍可在力所能及的範圍下做事，所以堅持到國殤之柱公開悼念，不認為違反法律。最後被阻入港大，蔡耀昌感可惜，「想像不到，完全不合理」，以為大學校園較開放。

「每代人做好每代人事」

蔡耀昌認為在香港悼念六四的處境與內地愈來愈相似。昔日點點燭海的維園，今年六四只有喜氣洋洋的市集，他質疑當權者想消滅六四的圖騰，刪走港人集體記憶。但蔡認為過去30多年悼念活動和支聯會工作，已將六四記憶植根在港人心中，不能抹走。半生爭取平反六四，蔡說在有生之年即使不能見證六四獲平反也不要緊，「每代人做好每代人的事」。他認為在可見將來香港不可能再舉行六四集會，只能各自悼念，寄語港人合法安全小心做事。

徐漢光持電蠟燭擬入維園遭帶走

其他前支聯會常委昨以不同方式悼念六四，正在獄中的前支聯會副主席鄒幸彤停食34小時，曾健成昨午手持鮮花入維園。另一前常委徐漢光手持電蠟燭計劃進入維園，但遭警方帶走。

明報記者

（六四34年）

相關字詞﹕支聯會 蔡耀昌 六四事件 六四34周年

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