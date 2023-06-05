有場內客稱向前看 有場外人指白事當紅事

記者於嘉年華內訪問20名入場者，詢問對六四於維園辦市集的看法，當中兩人反對，數人稱不提政治並拒回答，大部分則對能在維園逛市集感開心，80歲黃婆婆表示：「我不理（六四）這些事，今年幾好，幾開心！」至少4名入場者稱六四發生多年，應該向前看，不再悼念。60歲王太說︰「不想再懷念那時的慘痛，誰都有對錯，想放眼將來。」她同意往後六四應辦市集，市民可吃喝購物。

少數受訪入場者對應否在六四舉辦嘉年華不置可否，Fanny（化名）認為見仁見智，「政府當然想（在六四舉辦嘉年華），起碼有藉口說地方被租了」。她稱悼念活動「其實都是表達自己意見而已，應未嚴重到危害國安」，但認為毋須舉辦集會，「自己在家悼念就可以了」。

陪家人入場 大學生嘆無人憶燭光

不過，亦有入場者對無法在維園悼念六四感可惜。70歲的陳先生稱市集體驗頗好，但在六四舉辦市集，令悼念活動有限制，感到可惜。他認為歷史自有公論，港人應繼續悼念六四。陪同家人入場的大學生Amy（化名）站在一旁，未有與家人同遊攤位。「其實我剛才一直很感慨，好像沒人記得這裏曾經有燭光集會」，她說數年前年紀尚小，未曾出席維園燭光集會，但記得很多市民會主動到維園悼念和願意提起六四。她不認為自發悼念違法，「只是（對六四）感同身受，不明白有什麼錯」。

記者同時在維園外訪問無參與市集的15名市民，大部分認為六四有歷史價值，悼念活動是其中一個讓人認識及記住六四的媒介，不危害國安，應繼續舉行；有人則認為在維園辦嘉年華讓市民參與是另一選擇，個人悼念無問題。

一名不願具名的大學生認為政府會以不同形式杜絕市民在維園悼念的機會，令香港看起來很繁榮。對於近兩天有市民在維園附近被指煽動被捕，他質疑煽動定義太模糊，悼念空間愈來愈窄。

曾參加六四集會的吳小姐認為六四是民主象徵，又形容在維園辦嘉年華是「白事當紅事」，對歷史不尊重。談到政府現時對六四集會的態度，她十分唏噓，「其實六四集會都只是一種和平的形式，但香港好似已經容納不到『和平』呢件事」。

大學生關小姐說因年紀尚輕，未能參與對上一次六四集會，如今年有集會，她會出席。她認為港人有自由悼念任何人，亦有權記住想要記得的事，「六四發生了就是發生了，如果連香港人都選擇妥協現况，那麼這段歷史真是會被人遺忘」。

明報實習記者 李雯懿 梁彥諾 陳嘉榆 盧心穎

（六四34年）