嘉年華人頭湧 多長者掃貨 場內人每稱「不識六四」 檔主謂只想推廣內地貨

大批保安站崗 入場開袋查刀片鎅刀

家鄉市集嘉年華上周六起一連3日於維園舉行。昨日場內保安嚴密，大批保安在攤位之間站崗，市民入場前要打開隨身行李，有保安問進場者「有無刀片、鎅刀？」

檔主：沒留意外面世界

攤位以銷售食品為主，「毛家食品」主要銷售湖南特產，負責人彭女士昨午稱市集意外地「爆場」，「原本只是諗住畀鄉親，（怎料）香港市民更加認識這些產品」。她說準備了價值20萬元的產品，已售出近三分之二，有信心清貨；又稱「紅燒肉」特別好賣，說「毛澤東主席1972年在（美國）總統尼克遜訪華期間，招待他的第一道菜就是紅燒肉」。

被問及維園以往舉辦六四集會、昨日會場保安相當嚴密，彭女士說「這個我們不懂的，我們只會推銷我們的產品，讓全香港的市民知道」，「外面的世界是怎樣，我們沒有留意」，強調開檔只是推廣湖南產品，讓港人了解內地文化。

來自河南的「好想你」食品店店員曹女士形容銷售情况「超乎想像」，準備價值10多萬元的貨品已售出三分之二，有信心能賣完，「香港市民比我們預想的熱情得多」。她說沒注意保安有否加強，「我只注意到顧客，哈哈，我們自己都忙不過來」，但認為警察特別多，特別感到安心。被問知否維園以往有悼念六四活動，她說不知道。

「買嘢就識」 年長客着記者「唔好問」

有長者「三人成團」攜購物車「掃貨」，每人花約600元，包括買麵條、魷魚絲、龜苓膏。她們說因為「人哋講好多嘢買」，故到場購物，「燭光活動嗰啲我哋唔識，係買嘢就識」；又問記者「係咩人嚟㗎，問咁多嘢」，記者展示記者證後，其中一人着記者「唔好問咁多啊」。

分別來自河南和江西的Kyier及Carol表示，自己雖來自內地，但特意到場看看各省市的產品，覺得場內保安措施很強。兩人來港8年，目前在港工作，他們說不知昨日是什麼日子，亦不知六四事件為何，「I don't know what happened（我不知道發生什麼事）」。

8時9分維園 昔默哀昨載歌載舞

場地中央的主舞台有舞龍醒獅和歌唱等表演，並邀請藝人「肥媽」上台演唱《勇敢的中國人》等歌曲。嘉年華昨晚9時結束。晚上8時09分，以往六四集會均於此刻默哀1分鐘，昨日維園主舞台則有跳舞及歌唱表演，有觀賞市民說「嘩，好靚呀」。

明報記者

（六四34年）