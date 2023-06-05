「在這特別的一天的祈禱」 周守仁：要為那些硬了的心祝禱

周守仁並在最新一期《公教報》撰文，提及早前到訪北京，「城內的某處地方難免勾起我的回憶和傷感」，「那時候我能做的，就是為所有可悲地被結束生命的人祈禱」。他說，相信社會希望以積極的心態向前邁進，但治癒和建立信任的過程需時，某些情况下甚至需要一段長時間；而信任會容易被摧毁，要重建則需要善意、耐心和持續的努力，不能由任何一方強求而成。

他說，理解人們可能會失去耐性，亦期望社會團結前行，可以放下阻礙前行的事物，祈求美好願景早日實現，「不要讓恐懼支配我們的心，我們內心有的是對美好日子的共同渴求！」

神父羅國輝昨在一場彌撒期間說，對34年前的六四歷歷在目，當日教堂敲鐘，呼籲信眾記得這件事。他表示，「不止要講五四，也要講六四，7．21都要講」，因為前車可鑑，不講的話「就會繼續跌倒」；又指信仰不是教人做鴕鳥，而是要活在光明和在真理中行走。

（六四34年）