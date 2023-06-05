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「在這特別的一天的祈禱」 周守仁：要為那些硬了的心祝禱

【明報專訊】昨日是六四事件34周年，天主教香港教區主教周守仁在社交平台以「在這特別的一天的祈禱」為題撰文，稱昨天對不少香港人是一個特別發人深省的日子，他懇求「讓亡者享受上主永恒的擁抱」，並表示「要為那些硬了的心祝禱，讓他們能逐漸地從深層的恐懼及焦慮中得到輭化和釋放。願聖三永恒的慈愛帶給我們社會及國家療癒之恩，好讓我們可以共同邁向一個更光亮的明天」。

周守仁並在最新一期《公教報》撰文，提及早前到訪北京，「城內的某處地方難免勾起我的回憶和傷感」，「那時候我能做的，就是為所有可悲地被結束生命的人祈禱」。他說，相信社會希望以積極的心態向前邁進，但治癒和建立信任的過程需時，某些情况下甚至需要一段長時間；而信任會容易被摧毁，要重建則需要善意、耐心和持續的努力，不能由任何一方強求而成。

他說，理解人們可能會失去耐性，亦期望社會團結前行，可以放下阻礙前行的事物，祈求美好願景早日實現，「不要讓恐懼支配我們的心，我們內心有的是對美好日子的共同渴求！」

神父羅國輝昨在一場彌撒期間說，對34年前的六四歷歷在目，當日教堂敲鐘，呼籲信眾記得這件事。他表示，「不止要講五四，也要講六四，7．21都要講」，因為前車可鑑，不講的話「就會繼續跌倒」；又指信仰不是教人做鴕鳥，而是要活在光明和在真理中行走。

（六四34年）

相關字詞﹕六四事件 周守仁 六四34周年

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