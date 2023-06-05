劉兆佳：六四集會帶挑戰政權意味

指京昔不想影響兩制信心准集會

劉兆佳向本報分析，在香港回歸前夕，英國想盡量拉攏香港的反對勢力，並希望爭取港人對英國殖民地統治的支持，故一直容忍，甚至某程度上協助與六四相關的活動；回歸後，中央政府亦不想影響港人對一國兩制信心，故容讓六四集會繼續舉行，但他指這並非中央希望看到的，因為集會遊行帶着挑戰國家政權意味和挑戰中央對六四事件的定性。

他續稱，隨着國安法2020年6月尾生效，更清楚表明香港不能出現有任何挑戰國家主權的公開式集體行為，若有大量人組織活動，而其目標不單是悼念，而是從中表達挑戰國家政權、喚起對中國共產黨的不滿，特區政府和中央政府都不能接受，很難批准這些活動，政府可透過不同形式處理，例如不借出場地。

稱個人悼念沒問題

不過，他認為個人悼念是另一回事，不少人對六四事件有自己看法，而且仍耿耿於懷、無法淡忘，若只是表達個人感受，不是借這些行為引發其他人參與，甚至形成大規模行動，他不覺得有問題。

湯家驊：不可永遠活在過去

曾出席六四集會的行政會議成員、民主思路召集人湯家驊昨日在商台節目《政好星期天》稱，不建議任何人有組織地舉行悼念六四活動，認為以往活動與支聯會口號有密切關連，易令人聯想起悼念六四是要「結束一黨專政」。他說仍堅信在一國兩制下香港是多元自由社會，尊重市民以自己方式悼念任何事，但他稱「這一刻要有警惕之心，我們要活在當下，不可以永遠活在過去」。他亦提醒，中國人要團結一致槍口對外，市民有責任維持香港穩定和平的環境，勿被唆擺進行與有關目標相違背的行動。

另外，民主黨昨晚在facebook發布燭光相片，並在帖文留下《自由花》歌詞「忘不了的 年月也不會蠶蝕」悼念。

（六四34年）