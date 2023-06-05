重兵駐內外 維園現悼念 默哀看書散步亮燈 警拘1人帶走23人

明報記者 馬耀森 陳柔雅 陳亦瀅 鄭啟智 張逸羲 鄭律銘 李浮南 施晉宇 報道

一女拒出示身分證涉阻差被捕

警方昨晚表示，自昨中午至晚上11時，警方發現有人於港島灣仔區及北角區一帶的公衆地方涉嫌破壞社會安寧。晚上約9時40分，警方稱在維園近噴水池巡邏期間，發現一名女子形迹可疑，上前截查，指該名53歲姓區女子拒絕合作並拒絕出示身分證明文件，警告不果後拘捕她，涉嫌妨礙警務人員執行職務。另外，警方在現場共帶走涉嫌破壞社會安寧的11男12女，年齡介乎20至74歲，他們被帶到警署進一步調查，部分人其後獲准離開。

翻查資料，2020年新冠疫情爆發，警方首次以疫情為由禁止在維園舉行六四集會，惟當晚仍有不少人進入維園燃點燭光悼念；前年警方引用《公安條例》圍封維園，去年圍封範圍更擴展至維園外。今年香港「復常」，防疫措施撤銷，維園重開辦嘉年華，而昨警方則出動大批警力在維園內外戒備，昨午並封鎖維園外一段記利佐治街行人專用區，截查大量市民。入夜後警方佈防明顯加強，但仍有人到維園悼念。

七旬翁繞公園 「免像內地忘記」

看書者稱官員沒明言悼念有問題

一名70歲的伯伯晚上到維園，手持電子燭光繞公園一周，他表示以往每年都會參加集會，今年到場是想悼念，「悼念中華民族悲慘的經歷，避免（香港）像內地一樣將事件忘記」。他被警察截查後獲放行，引述警員要求他盡快離開維園，說擔心其行為製造人群聚集。他稱明年六四仍會來維園，「最多不點蠟燭」。

25歲的黎先生穿上印有「為國家 勤鍛煉」白色衫，手持《人民不會忘記：八九民運實錄》一書，晚上到維園散步。他表示穿上這件上衣，是因為相信1989年的年輕人「都是為了國家」。他慨嘆《港區國安法》生效前，社會討論焦點是需否悼念六四，今日卻連悼念也有困難。他其後遭警員截查並要求他離開。

基督徒曾小姐靜靜地坐在球場附近長椅，閱讀舞台劇劇本集《五月三十五日》。她說六年級時看電視直播六四的新聞，昨日到場是為六四死難者祈禱及紀念事件。她說不擔心被捕，形容官員並沒有「實牙實齒」說悼念六四是有問題，因此會繼續堅持，反問「祈禱、看書是否有問題呢？」

60歲的王女士與朋友在維園球場旁邊散步，兩人亮起手機燈光，被警員截查後放行。她稱已經第三年用同樣方式悼念六四，「歷史發生過的事，不會忘記」。另有市民到維園圍圈默哀悼六四，被問是否自發到場，其中一名女子說他們是巧合遇到。

警方昨在維園及銅鑼灣一帶嚴密佈防，傍晚6時許，社運人物杜志權穿著背後印有「不想回憶，未敢忘記」黑色T恤現身維園。他自稱前幾年六四均有到場，但今年並無帶蠟燭在身，打算在維園一帶步行，有數名警察包圍他及搜身，隨後獲放行，他其後於崇光外被截查及帶上警車。另有一名穿白色衫、手持電子蠟燭男子7時許在維園足球場旁邊長椅坐下，被多名警方截查後帶上警車，該男子離去前表示，「我拿着支蠟燭坐在這裏，這樣也被人拉。」

崇光外舉黃花 陳寶瑩遭帶走

部分人未能進入維園已在銅鑼灣被警方攔停或帶走。傍晚近7時，社民連主席陳寶瑩高舉黃色鮮花到達崇光百貨外，遭警方截查及帶上警車，其間陳高呼「悼念六四無罪」。晚上8時許，前支聯會常委徐漢光，以及身穿印有《文匯報》六四報道的前職工盟副主席鄧建華均被帶上警車。記協前主席麥燕庭昨午亦被警員帶走，晚上離開警署，沒有被告知遭控告。

（六四34年）

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