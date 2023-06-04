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學者籲社會勿標籤 免潛在病人懼求助 「99.9%患者99.9%時間沒威脅」

【明報專訊】精神健康諮詢委員會委員、港大精神醫學講座教授陳友凱稱，理解公眾因殺人案而擔心精神病者再有暴力行為，但強調過往大部分嚴重傷人、謀殺案均非精神病者所為，「99.9%精神病患者喺99.9%時間都係冇安全威脅」。對於有人擔心與精神病患者生活於同一社區，陳稱患者有家人及醫療團隊陪同，「普通人都可以有（暴力傾向）」，期望社會勿過分憂慮或歧視，否則部分潛在病人或不敢求助，「講出嚟咁大鑊，就寧願唔講」。

精神健康諮詢委員會非官方委員阮淑茵認為，事發後社會難免感不安和痛心，故疏導死者家屬和受影響市民的情緒屬重要工作。她說憂慘劇發生後，社會對精神病患者會有負面印象，導致患者擔心被標籤和歧視而拒絕求助，未能及早識別問題，或令其精神健康惡化，着大眾不要就單一事件與精神病者處於對立狀態。

社工：「精神病」「暴力」勿畫等號

中大社工系講師丁惟彬表示，業界就精神健康教育工作宣傳多年，可惜每次出現慘劇，少不免有人單一地歸究於疑犯的精神病紀錄。丁惟彬認為「凡事總有導火線激發犯案」，應了解疑犯家庭背景及犯案動機等，而非在案件審判前就理所當然地將「精神病患者」與「暴力傾向」畫上等號。

精神健康諮詢委員會昨日發聲明，對不幸事件深表關注，向兩名死者家屬表達深切哀悼和真誠慰問；呼籲市民停止傳播事件的相關短片和圖片，並持續留意自己和身邊人情緒狀况，需要時尋求專業人士協助。委員會相信是次悲劇屬於個別事件，呼籲市民毋須對有精神健康需要的人抱有不必要恐懼，應繼續支持及鼓勵他們求助。

心理學會：逾九成暴力事件無關精神病患

香港心理學會臨牀心理學組昨發新聞稿表示，英美等國家數據顯示94%至96%暴力事件與確診精神病患者無關，強調確診精神病不會增加暴力行為風險，希望市民以客觀中立看待精神病患者需要。

相關字詞﹕謀殺案 精神健康 荷里活廣場

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