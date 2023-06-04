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4招應對 李家超命檢視精神病治療流程 公院穩定新症最長輪候1.8年 學者倡調整醫患比例

【明報專訊】就鑽石山荷里活廣場兩死謀殺案，特首李家超昨稱感到難過，政府會加強四方面工作，包括由醫衛局檢視精神病者的治療流程，以及強化社署24間精神健康綜合社區中心（下稱中心）支援服務等。醫管局數字顯示，各區精神科「穩定新症」的輪候時間中位數介乎18至65周，其中九龍東最長需輪候95周（約1.8年）。有學者認為，部分精神病者輪候公立醫院服務逾一年，未能及時獲支援，並不理想，建議醫生人手與患者比例需調整。

另促警加強巡邏 強化社署支援

李家超提及要加強的四方面工作包括：警方加強市區巡邏；由醫衛局和醫管局檢視和優化精神科患者或康復者的治療、康復服務和流程；醫衛局盡快召開精神健康諮詢委員會，就應對精神健康事宜向政府提供意見；社署強化社區支援服務，通過24間精神健康綜合社區中心加強支援。醫衛局長盧寵茂表示將檢視精神科服務整個流程，看看有否優化之處。

根據醫管局數字，去年4月至今年3月有逾5萬宗精神科新症預約，約四分之三屬穩定新症。至於各區輪候時間中位數，緊急新症介乎少於1周及1周，半緊急新症介乎3周至4周，達到醫管局分別維持2周及8周內的目標（見表）。

中大社工系講師丁惟彬稱，部分患者因財政狀况未能到私家門診治療，故未能及時獲支援；而患者一般不能單靠服藥痊癒，需醫生了解其家庭狀况及成長經歷等，逐步協助他們走出陰霾，較短時間治療未必能達至相關效果。

精神健康諮委：醫生太忙損質素

精神健康諮詢委員會非官方委員阮淑茵建議當局加強「醫社合作」，促進醫生與社工聯繫，讓精神病者獲更全面診治。她認為多年來精神病者醫療及社區資源均不足，擔心患者未能獲即時治療而病情惡化。她說現時一名醫生要照顧50至60個舊症，另每日要應付新症，早前曾陪新症患者求診，惟醫生很匆忙，不足半小時就完成診斷，未有把握首次見面了解其成長背景及建立信任，工作量大令診治質素欠佳。

阮稱由委員會建議試行的公私營合作計劃已開展，以減輕公院壓力，她曾反映要訂立指標和時間表等，惟未獲正視，反問「究竟幾時先會擴大至幾多社區」。她說東涌和深水埗等區先後有新屋邨落成，惟當局未有相應增加資源，導致部分中心人手及資源不足。

社工：港一社工支援40患者

澳美1對10多人

曾在相關中心服務逾10年的丁惟彬說，2011年一個社工要支援60至70個患者，前年減至約40個，惟與澳洲及美國等一人照顧10多宗個案相比，本港人手比例仍較吃力。他說一般被列作精神病的個案都需處理，從情緒輔導、家庭狀况，以至就業支援等範疇均涵蓋，而患者不論有否在公院治療，或相隔一段時間未再診治亦會獲支援，故前線工作壓力增加。

丁說醫管局曾於2017至18年提議加強醫社合作，包括雙方分工、建立中央醫療紀錄及雙方聯繫機制等，惟推進工作並不積極，現時雙方只就高危個案開會，但屬非常規安排。他說過往經常會主動與社康護士及個案經理聯繫，期望理順雙方對精神病者的支援，惟亦曾被婉拒，因此認同需就醫社合作建立機制。

社署發言人稱，政府將於2023/24年度增加中心的臨牀心理學家人手，加強專業支援及培訓，亦會提供額外資助加強資訊科技應用。

醫管局表示會配合政府政策，並與精神科服務相關持份者保持溝通，探討如何應對本港精神健康事宜。

明報記者

相關字詞﹕精神健康 謀殺案 荷里活廣場

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