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市民荷里活廣場獻花 寫卡讚盡力保守友誼

【明報專訊】兩名年輕女子前日在鑽石山荷里活廣場逛街時遭捅斃，不少市民昨自發到場獻花悼念，有人留言感嘆兩名死者的友誼動人，「看到你（劉繼禧）用盡一切能力，保守這份友誼。希望有天我們都能夠有妳這份友誼精神」。

荷里活廣場昨早如常開放，3樓中庭近案發位置已解封，前來悼念的人自發將花束擺放到中庭近商場指南前，商場及後將一段走火通道劃為獻花區，至昨晚已放有逾百束花，亦有人帶來紙鶴、水果及香燭。獻花者包括死者劉繼禧的親友，其花束附有心意卡，寫道「繼禧BB，永遠愛你」，下款為「永遠愛你的家人」。

有人在心意卡寫道：「在畫面上見到妳（方曉彤）和妳的好朋友一起shopping、談天說地，分享大家生活。請記得美好的一刻。希望和你的好朋友再次遇上，再次歡笑」。另外部分心意卡寫給曾奮力保護友人的劉繼禧，「這份友誼應該充滿快樂回憶及奇妙相遇。看到你用盡一切能力，保守這份友誼。希望有天我們都能夠有妳這份友誼精神」；另有人讚揚劉「是個勇敢的人，希望你一路好走」。

獻花者包括方曉彤的友人Ryan，他說因工作認識方約兩個月，形容她樂於助人，曾相約吃飯，對方回覆「隨傳隨到」，至今仍難以接受其死訊。獻花市民李先生說，兩名死者無辜捱斬很可憐，故前來獻花，希望她們安息。昨晚死者的5名女友人前來獻花，有人拭淚。

阻施襲廚師感失敗 盼傳遞「幫吓人」信息

前日以「雙櫈」阻止施襲的廚師輝哥為人稱頌，他昨重申當時只想到阻止對方傷人，「同『見義勇為』四個字完全無關係」，對最終無法救回兩名事主感失敗及遺憾。他說事後被妹妹責怪鹵莽，但「有個咁嘅傻瓜走出嚟，幫吓人，我希望傳遞咁嘅信息」。鄰近美妝用品店「莎莎」店員蔡小姐說，兩名女事主事發前曾進店閒逛，自己事發時「唔敢睇」，「一斬人，我哋就匿埋咗」，事後曾看相關片段，「腦海成日睇到條片，返去成日諗起，就好驚」。

商場稱難過 提供心理支援暫停推廣

警方昨早加派人手在商場內外巡邏，不時截查路人。荷里活廣場發聲明稱為事件感難過，推廣活動將暫停一周，除配合警方調查，亦為員工及租戶提供心理支援。

相關字詞﹕荷里活廣場

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