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精神分裂疑兇上周接受外展探訪 原周二覆診

【明報專訊】荷里活廣場持刀謀殺案，據了解39歲疑兇患有妄想型精神分裂症，3年前因襲擊家人被判入院約半年，原定周二（6日）到醫院覆診。他與父母同住慈雲山公屋單位，一家三口領取綜援，另有兄長及姊姊，他自2013年失業，打機度日，鮮與朋友見面。其父親昨接受傳媒訪問時稱兒子「精神唔係幾好」，但一家相處融洽，對事件感傷心。

10年前失業打機度日 曾襲家人判入院

近期變暴躁孤僻 父：對事件傷心

據悉，疑兇曾於2020年5月襲擊家人，後被發現患上妄想型精神分裂症，一度入住小欖精神病治療中心，最終被判入院令，留醫葵涌醫院，同年12月出院，每3個月要到醫院精神科覆診。他曾於去年8月提出「健康覆核申請」，申請毋須覆診，醫務社工接見家人後拒絕其申請。今年農曆新年後，父母發現疑兇變得暴躁、容易激動和孤僻。

醫管局表示，有關病人於葵涌醫院精神科門診跟進，最後一次覆診為今年3月7日，原定下次覆診為本年6月6日。另外，有關病人亦於上周一（5月29日）接受個案經理提供的社區外展探訪服務。社署表示事件中被捕男子有定時覆診和接受治療，亦為社署醫務社工跟進。

精神健康諮詢委員會委員、港大精神醫學講座教授陳友凱表示，妄想型精神分裂症患者會出現幻覺、幻聽，覺得他人想傷害自己，「好似有把聲音同佢講，有人想殺你，驅使佢要採取行動，先下手為強」，亦因此未必是一下子情緒激動、突發襲擊他人，而是如案中疑兇般有計劃地先買刀再施襲。他稱疑兇施襲後呆站原地及哭泣「唔係好正常」，但疑兇當時的心理情况仍待了解，現難判斷。

至於如何控制病人病情，避免傷害他人及自己，陳說主要仍要靠藥物治療，亦有患者自己意識到有幻覺，「自己識唔理佢」，家人則要與患者保持溝通，「始終係佢內心世界嘅嘢，要同佢傾先知」。不過，他稱如病人突然變得孤僻寡言，「咩都唔講、沉醉係自己世界」，亦屬警號，若出現自殘、暴力傾向則或需住院。

相關字詞﹕妄想型精神分裂症 謀殺

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