死者母悲憤 盼當面「問吓佢點解」 質疑政府對精神病患支援 「有下一個咁點？」

李家超慰問 社署：聯絡家屬協助

特首李家超昨稱這宗屬個別個案，對兩名死者的家人致以深切慰問，已要求警方盡快、全力調查，強調香港仍然是一個安全城市，又感謝在場伸出援手的市民。他說政府關注事件，承諾警方會加強巡邏，醫衛局、醫管局及社署會改善精神科患者服務及支援等四方面措施。社署表示非常關注事件，已聯絡涉案男子和兩名女死者的家屬，並會按其福利需要提供適切協助。

兩女同父母離異 當天原赴長輩生日飯局

據了解，26歲方曉彤及22歲劉繼禧同樣來自破碎家庭，父母離異，約兩個月前在酒吧認識，發展為同性密友，共赴同居，劉女亦曾到訪方家。二人原訂前晚到坪石邨一間酒樓參加方家長輩生日飯局，當日下午3時許，方曉彤曾向家人發短訊說已收工，將於晚上7時到坪石邨吃飯，最終兩人在下午5時許雙雙遇害，未能赴約。

不懂處理家人離世只想靜靜 不欲張揚

談施襲者「拎住白卡就可以咁？」

家住彩虹邨的方母說，前日下午近6時接獲警方致電通知，亦從新聞報道看到事件，但仍未敢與高齡家翁家姑交代女兒死訊，待飯局後才趕往醫院。她說前日看事發片段「睇咗成晚，但都無補於事」，自己未曾面對過家人離世，不懂處理，同時亦不欲張揚，「唔想畀人知我個女已經唔係度」、「（唔通）拎個咪出去嗌我個女死咗，等人可憐？」現只想獨自靜靜。她說部分後事會由女兒朋友幫忙，昨在寓所附近購買香燭祭品，待女兒遺體火化後打算將骨灰放在家中供奉。

方母又說，女兒過往不時轉工，生前在廚房任職，形容女兒有愛心，愛小動物及小朋友。她說女兒已遷出與另一半同住，較少回家，母女多透過WhatsApp聯絡。

談起施襲者，方母難掩激動說「話嗰個人有精神問題，我個女就咁冇咗」、「你拎住白卡就可以咁？」她說想與施襲者當面對質，「當佢噚日（前日）黐咗線，佢都有靜落嚟時間，可唔可以問吓佢點解？」，她又質疑政府對精神病者支援不足，「政府對付呢啲人有咩作為？今次係我（女兒），再有下一個受害者咁點？」

兩女兩月前酒吧相識 龍尾村同居

另一死者劉繼禧原與母親、繼父及繼妹住將軍澳景林邨，昨日單位門前點起白蠟燭，家屬表示警方正調查事件，家人正處理殮葬事宜，其他不欲多談。據了解，劉中四輟學後做過食肆樓面及廚工，生前在尖沙嘴一間髮廊當髮型師，又在酒吧兼職待應，劉與方正是在該酒吧相識，其後發展成密友，並在大埔龍尾村一個村屋單位同居。有龍尾村民說認得方女，稱她另與數名短髮女生夾租同住，平日多數夜歸。

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