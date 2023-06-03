驚但「好想阻止佢」 拿櫈打頭 阻施襲廚師：疑兇似等被捕 喊得好淒涼

稱疑兇被打未還手

「我當時係緊張到好驚，對方嗰把嘢（刀）咁長，我驚到連第一個瞓喺度嗰個人（短髮女子）都睇唔到。我跑過去嗰吓，我直頭緊張到淨係望住把刀」。他本着想阻止兇徒傷害人的心，「唯一方法就係用張櫈打咗佢頭一下，佢望吓我，跟住我覺得佢好似想再進一步，我就打多佢一下，佢又唔還手喎」。

他憶述與疑兇最接近時相距離不足一米，疑兇被他打了兩下之後站在欄杆旁，拿刀的手垂下，沒逃跑，像是等待被捕，其間一直在哭，「喊得好淒涼」。廚師說：「一個人決定要殺一個人係一件好大件事嚟，佢都係傷害人，可能佢有原因，咁算啦，我都企喺度睇實佢，會唔會再進一步。」

廚師說當時一張櫈放喺左邊膊頭，另一張放在右邊胸前，即使疑兇撲前都可保護自己，或者保護到正為傷者急救的人，「因為佢哋係冇嘢保護，唯一我負責做嗰樣嘢」。

留守保護施救者

家人打電話責罵

64歲不願具名的廚師非習武之人，「其實我都成幾十歲人，屋企人都打電話嚟鬧我」。他強調只是不想疑兇傷害人，「其實我同佢冇仇㗎……我都唔想打佢，我都唔識佢」。廚師說：「（事後得知）原來嗰啲人已經係中咗好多刀，其實我做唔做呢件事都係冇乜意思……但係我當時就係希望阻止到佢，唔好傷害人。如果我能夠阻止到佢傷害人，呢件事我就好開心。我唔想有人賣廣告話咩，我唔需要，我內心開心一世。」他事後得知疑兇39歲，說：「咁後生發生啲咁嘅事，佢應該都走唔甩……佢都有佢可憐嘅一部分。」

梳化店店員陳小姐說目擊廚師拿着兩張圓櫈走出「凶個兇手」，形容「全靠嗰個廚師，如果唔係（疑兇）繼續捅嗰個（黑衫）女士……個疑兇又唔走又唔盛，佢冇嘢㗎，企喺度咋嘛，好似呆咗，唔知係咪有問題呢精神，正常捅完人都走，唔會企係度嘛」。陳說當時心情緊張，「怕佢傻起上嚟」會走入店內，於是立即鎖門。

明報記者 楊佩珊