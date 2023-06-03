明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

驚但「好想阻止佢」 拿櫈打頭 阻施襲廚師：疑兇似等被捕 喊得好淒涼

【明報專訊】荷里活廣場男子持刀捅死兩名女子，手持兩張圓櫈打向疑兇阻止施襲的酒樓廚師向本報記者表示，當時正值員工用膳時間，他吃飯期間聽到有人斬人，衝出酒樓一望，見有人被疑兇用刀插了很多下，當時商場走廊已沒有人，「我好想阻止佢，唔好再傷害人」，遂從酒樓門口拿取兩張圓櫈衝上前。

稱疑兇被打未還手

「我當時係緊張到好驚，對方嗰把嘢（刀）咁長，我驚到連第一個瞓喺度嗰個人（短髮女子）都睇唔到。我跑過去嗰吓，我直頭緊張到淨係望住把刀」。他本着想阻止兇徒傷害人的心，「唯一方法就係用張櫈打咗佢頭一下，佢望吓我，跟住我覺得佢好似想再進一步，我就打多佢一下，佢又唔還手喎」。

他憶述與疑兇最接近時相距離不足一米，疑兇被他打了兩下之後站在欄杆旁，拿刀的手垂下，沒逃跑，像是等待被捕，其間一直在哭，「喊得好淒涼」。廚師說：「一個人決定要殺一個人係一件好大件事嚟，佢都係傷害人，可能佢有原因，咁算啦，我都企喺度睇實佢，會唔會再進一步。」

廚師說當時一張櫈放喺左邊膊頭，另一張放在右邊胸前，即使疑兇撲前都可保護自己，或者保護到正為傷者急救的人，「因為佢哋係冇嘢保護，唯一我負責做嗰樣嘢」。

留守保護施救者

家人打電話責罵

64歲不願具名的廚師非習武之人，「其實我都成幾十歲人，屋企人都打電話嚟鬧我」。他強調只是不想疑兇傷害人，「其實我同佢冇仇㗎……我都唔想打佢，我都唔識佢」。廚師說：「（事後得知）原來嗰啲人已經係中咗好多刀，其實我做唔做呢件事都係冇乜意思……但係我當時就係希望阻止到佢，唔好傷害人。如果我能夠阻止到佢傷害人，呢件事我就好開心。我唔想有人賣廣告話咩，我唔需要，我內心開心一世。」他事後得知疑兇39歲，說：「咁後生發生啲咁嘅事，佢應該都走唔甩……佢都有佢可憐嘅一部分。」

梳化店店員陳小姐說目擊廚師拿着兩張圓櫈走出「凶個兇手」，形容「全靠嗰個廚師，如果唔係（疑兇）繼續捅嗰個（黑衫）女士……個疑兇又唔走又唔盛，佢冇嘢㗎，企喺度咋嘛，好似呆咗，唔知係咪有問題呢精神，正常捅完人都走，唔會企係度嘛」。陳說當時心情緊張，「怕佢傻起上嚟」會走入店內，於是立即鎖門。

明報記者 楊佩珊

上 / 下一篇新聞