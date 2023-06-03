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刀漢荷里活廣場捅殺陌生兩女 商場買刀徘徊行兇 有精神病紀錄

【明報專訊】有精神病紀錄的中年男子，昨傍晚5時許走進鑽石山荷里活廣場，在2樓一間家品店買來一把呎長尖刀，徘徊數分鐘後，在3樓以刀狂捅一名陌生女子20多刀，女子同行女性友人阻止不遂，亦被他捅傷，二人昏迷送院，先後不治。疑兇被一名見義勇為的廚師以櫈擊打頭部後停止施襲（見另稿），留在現場呆站痛哭，被趕至警員擎起胡椒球槍制服，以涉嫌謀殺將他拘捕。警方正調查疑兇殺人動機。

無業疑兇當場被捕 動機待查

死者方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）為朋友關係，同身中多刀大量出血，事後送往聯合醫院搶救，方手及腹部中刀，6時06分不治；劉手及背部中刀，延至6時47分不治。被捕39歲男子姓司徒，報稱無業，與家人同住，他有精神病紀錄，需定期覆診。

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，昨午約5時15分接獲多名市民報案，指鑽石山荷里活廣場3樓發生襲擊案，警員報案後4分鐘內到場，制服及拘捕39歲本地男子，當時他身旁有一把12吋長染血的刀。警方相信疑兇單獨犯案，初步調查未有證據顯示兩名死者與疑兇認識，案發前亦未曾與疑兇接觸。

兩女同行一先遇襲 同伴阻止亦捱刀

鍾表示，疑兇昨午5時進入商場，隨即在一間商店購買兇刀，徘徊數分鐘後，在商場3樓施襲，當時另一名死者試圖阻止不果，反被襲擊。案件交由東九龍總區重案組跟進，死者與疑犯的關係、疑兇的犯案動機等將會最重要調查方向。

閉路電視影片所見，身穿白色背心、深色褲及背着斜孭袋的光頭疑兇手持尖刀，在商場行走，在莎莎化妝品店門外突然從後用刀刺向短髮女子（方曉彤）背部，再接連刺中4刀，短髮女子隨即倒坐地上，同行長髮女子（劉繼禧）試圖將兩人拉開，並將疑兇推至莎莎店內，疑兇卻再次衝前，向跌倒地上的短髮女子不停施襲，在旁市民見狀四散。

疑兇施襲期間，長髮女子曾多次嘗試拖走短髮女子，地上留下血路。長髮女子亦曾踢向疑兇，反被對方揮刀襲擊。短髮女子倒卧血泊中，疑兇再次上前補刀，不斷刺向胸腹位置。疑兇其後轉身欲離開，長髮女子欲上前察看同伴，疑兇再回頭持刀追着長髮女子，短髮女子起初仍有反應，其後昏倒。另有相片顯示，長髮女子在一間精品店門外被疑兇按在地上，舉刀刺向背部。

事發後有人為兩名傷者急救，商場保安指引首批3名警員到場，警員手持警棍、防暴盾及戴上面罩，大叫「全部人不准動」，並逐步靠近，其中一警手持胡椒球槍，喝令疑兇「放低刀」，再將他反壓地上鎖上手銬，未幾再有另一批警員到場增援。

目擊者：疑兇案發時不發一言 一直攻擊

市民麥女士當時正在餐廳進食，聽到商場有人大叫後探頭察看，發現疑兇在一塊展板旁「呆晒」，身體「猛咁震」，一段時間後有人大叫「斬人」，她遂看到有傷者躺在地上，左邊背受傷，當時傷者雙眼仍在眨動，全身「猛咁震、猛咁震」。

市民黃先生說案發歷時約兩分鐘，施襲者突然刺向短髮女子背部，「嗰個（短髮女子）畀佢（男子）插咗先，嗰個女仔（長髮女子）就嗌救命，後尾又畀佢（男子）捉咗，插咗兩三刀」。他說疑兇案發時不發一言，一直以刀攻擊兩人，「係咁插係咁插，插幾下（事主）就冇晒反應囉，初初都仲識嗌救命，後尾都唔識嗌」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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