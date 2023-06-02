辱國歌案辯方翻警證人違紀舊帳 官裁維持專家資格

本案被告為鄭榮進，涉案日期為2021年7月26日。裁判官屈麗雯早前裁定警署警長徐志聲具備研究《願榮光》的專家證人資格。昨日甫開庭，辯方表示收到律政司來信，告知徐過往在警隊服務時曾接受紀律聆訊。控辯雙方同意重召證人，讓法庭重新考慮其專家資格。

記事冊45次遺漏 忘帶槍 缺勤

警認當年疏忽被申斥銘記教訓

辯方指出，當年是警員的徐於2006年6月16及8月1日，兩次出外執勤時忘記帶槍，另於同年5月2日至11月23日，共45次在記事冊上有記錄或格式上的遺漏；另於11月23日被發現缺勤半小時（見表）。辯方形容「你（徐）第一次出事之後繼續出事喎」。徐志聲承認當年疏忽，「工作有態度上問題」，並就所有疏忽接受一次紀律聆訊，最後被申斥、警告和扣薪。他強調一直銘記教訓，否認於本案調查有選擇性取樣。

徐在控方提問下表示，他其後表現獲上級認同，2012年晉升警長，2021年再晉升警署警長，另曾獲3次嘉許，包括2011年收集情報打擊「洗黑錢」，2019年因應警員及其家屬被「起底」，有份統籌和向高院申請禁制令，以及2021年協助調查網上口罩騙案。

控方指無遵規則不涉誠信

辯方：錯達幾十次「係選擇嚟」

控方陳辭認為徐當年疏忽均出於無遵從規則，不涉誠信，徐隨後無再犯錯，其專家資格不應受影響。辯方反駁稱徐當年半小時「偷雞」缺勤是蓄意行為，記事冊上的遺漏「一次係意外，兩次都可以接受，三次係疏忽」，但徐犯錯達「幾十次」，形容「係選擇嚟」；至於忘記帶槍執勤則是「接近難以置信」的程度。屈官聽罷雙方陳辭後，維持徐專家證人的資格。

根據徐志聲早前證供，他隸屬網罪科，具學士學歷，自2019年在「網上巡邏」，常見《願榮光》在不同平台上出現。他過往沒有擔任專家證人的經驗，研究主要依靠網上蒐集。被問及是否熟知《願榮光》的節奏、拍子等，徐表示對音樂無認知，但對歌曲出處、在不同媒體播放的次數及出現原因有一定了解。

【案件編號：ESCC 1366/22】