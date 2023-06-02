專家：有隨機因素 非必中避雷針

湯兆昇表示，現代大部分樓宇天台均安裝避雷針，可減少建築物直接被閃電擊中的機率，因避雷針可以把電荷引導至地面，避免樓宇受電擊。不過閃電受隨機因素影響，雲層內釋放的電荷會在空氣中透過曲折、隨機的路徑走向地面，若遇到金屬或電位低的位置，可能會通過這些位置放電，導致閃電擊中這些位置而未經避雷針落地。他估計今次事件未必與避雷針操作及樓宇結構有關，即使避雷針運作正常，亦未能保證百分之百避開事故。

籲市民雷暴時勿靠窗碰水管

被問及若有金屬架等導電物放近窗台，會否導致閃電入屋，湯兆昇認為這些影響微乎其微，因窗框及金屬外露地方一般都接地（接地線），不會令電流進屋內。不過他提醒，如金屬被閃電擊中，電流透過接地線流落地面時瞬間的電壓很高，接觸到都有可能觸電，造成損害，故雷暴時建議市民不宜靠近窗邊及接觸水管。

天文台前助理台長梁榮武提到，閃電非直線行走，「閃電會派出『先頭部隊』打通前路，其後繼續選擇最易方向前進，隨機變化」，因為大氣中空氣、水分、塵粒等分佈不同，所以會造成閃電「之」字形行走，而相關因素會改變閃電前進軌迹，故未必能擊中避雷針。梁榮武說相關情况屬罕見，「咁耐都係第一次見到」。不過他說市民若逗留屋內，因大廈的結構包括石屎及鋼筋已可提供保障，閃電不會對人體構成危險。