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雷轟和田邨 攔腰劈樓簷崩 房署：避雷系統未發現問題

【明報專訊】天文台昨日清晨發出黃色暴雨及雷暴警告期間，屯門和田邨和喜樓27樓中層單位遭閃電擊中，外牆有石屎簷篷崩缺。單位女戶主事後憶述事件仍心有餘悸，形容當時傳來巨響，感覺整間屋在移動，幸家人沒有受傷，單位內亦沒有破損，形容事件屬幸運。房屋署表示和田邨有安裝符合國際標準的避雷系統，工程人員事發後已檢查，沒發現任何問題。

路人無意中拍下 一秒連閃三次

網民Carol Tam於facebook群組「顯影屯門．青山散步」上載約11秒短片，拍到閃電穿過雲層擊中和喜樓外牆，一秒內至少連閃兩三次，並傳出巨大雷響。Carol Tam表示，昨清晨約6時50分正在路上等候過馬路，雨勢不太大，但不停閃電，「有兩下閃電好勁、雷聲好大」，分別落在和田邨左右，故舉起手機拍片，當時被雷聲嚇至「嘩」一聲，其後過馬路，及後重看短片，始發現雷電擊中大廈單位。

天文台昨清晨3時15分發出雷暴警告，至早上9時55分結束；黃色暴雨警告則於清晨5時18分發出，至早上8時除下。天文台數據顯示，昨早6時至6時59分期間，全港錄得5307次雲對地閃電，當中和田邨所在的新界西佔2111次，次數為全港四大分區第二多。

戶主：整間屋移動 非常害怕

本報記者昨午登門採訪遭閃電擊中的單位，尼泊爾裔女戶主Gurung Preeti說，事發時正與女兒在主人房準備梳洗上學，突然雷電交加，聽到巨響及見到閃光，當時感覺整間屋在移動（The whole house is like moving, I feel like that），感到非常害怕，即與女兒跑出房間。她的丈夫事後發現主人房外石屎簷篷一角崩缺，相信是被閃電擊中所致，她事後檢查屋內電器，並無異樣。

Preeti說留意到相關網片，形容場面非常危險，但認為沒有損失已屬幸運，自己和兩名女兒均感害怕，其中一名女兒說不想再回到那間房間，事故亦導致就讀小三的女兒上學遲到，她剛巧昨日要考試。

鄰居吳先生說事發時正睡覺，被連串「砰、砰、砰」雷響驚醒，「合埋眼都感覺到光喺度閃」，當時整間屋震動，持續近兩三秒，形容猶如地震。他說過往曾在粉嶺目睹閃電劈車，對於今次事件，認為與避雷針無關，又說自己沒做虧心事，「冇得驚」。

房署：避雷系統符國際標準

屯門和田邨位於興貴街，共有4幢大廈，2022年入伙，位於山邊，鄰近寶田邨和菁田邨。房屋署回覆查詢時表示，屋邨辦事處已聯絡戶主及進入所有相關單位檢查，確認沒有需要維修室內設備，亦未有收到住戶受傷報告。署方初步發現有一單位的外牆表面有輕微受損，尚未確定是否與雷擊有關。署方表示和田邨和喜樓有根據相關國際標準安裝避雷系統，包括設有避雷帶和接地系統等，安裝完成後已通過相關測試。工程人員已於昨早檢查和喜樓的天台避雷設施，沒發現任何問題。

翻查資料，2004年7月，藝人郭富城母親於大坑光明臺的寓所，疑因天台避雷針銅片鬆開，閃電直劈其大廈頂層複式單位對出牆角，墮下碎石擊碎一輛七人車的車窗，事件中無人傷。2005年8月，觀塘創紀之城發生小型爆炸，大門牆腳兩塊共闊兩米的雲石板、旁邊落地大玻璃及商場內一間咖啡店的玻璃被震碎，對開巴士站亦受損，消防到場調查後懷疑事件與雷擊有關。

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