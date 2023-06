雷轟和田邨 攔腰劈樓簷崩 房署：避雷系統未發現問題

路人無意中拍下 一秒連閃三次

網民Carol Tam於facebook群組「顯影屯門.青山散步」上載約11秒短片,拍到閃電穿過雲層擊中和喜樓外牆,一秒內至少連閃兩三次,並傳出巨大雷響。Carol Tam表示,昨清晨約6時50分正在路上等候過馬路,雨勢不太大,但不停閃電,「有兩下閃電好勁、雷聲好大」,分別落在和田邨左右,故舉起手機拍片,當時被雷聲嚇至「嘩」一聲,其後過馬路,及後重看短片,始發現雷電擊中大廈單位。

天文台昨清晨3時15分發出雷暴警告,至早上9時55分結束;黃色暴雨警告則於清晨5時18分發出,至早上8時除下。天文台數據顯示,昨早6時至6時59分期間,全港錄得5307次雲對地閃電,當中和田邨所在的新界西佔2111次,次數為全港四大分區第二多。

戶主:整間屋移動 非常害怕

本報記者昨午登門採訪遭閃電擊中的單位,尼泊爾裔女戶主Gurung Preeti說,事發時正與女兒在主人房準備梳洗上學,突然雷電交加,聽到巨響及見到閃光,當時感覺整間屋在移動(The whole house is like moving, I feel like that),感到非常害怕,即與女兒跑出房間。她的丈夫事後發現主人房外石屎簷篷一角崩缺,相信是被閃電擊中所致,她事後檢查屋內電器,並無異樣。

Preeti說留意到相關網片,形容場面非常危險,但認為沒有損失已屬幸運,自己和兩名女兒均感害怕,其中一名女兒說不想再回到那間房間,事故亦導致就讀小三的女兒上學遲到,她剛巧昨日要考試。

鄰居吳先生說事發時正睡覺,被連串「砰、砰、砰」雷響驚醒,「合埋眼都感覺到光喺度閃」,當時整間屋震動,持續近兩三秒,形容猶如地震。他說過往曾在粉嶺目睹閃電劈車,對於今次事件,認為與避雷針無關,又說自己沒做虧心事,「冇得驚」。

房署:避雷系統符國際標準

屯門和田邨位於興貴街,共有4幢大廈,2022年入伙,位於山邊,鄰近寶田邨和菁田邨。房屋署回覆查詢時表示,屋邨辦事處已聯絡戶主及進入所有相關單位檢查,確認沒有需要維修室內設備,亦未有收到住戶受傷報告。署方初步發現有一單位的外牆表面有輕微受損,尚未確定是否與雷擊有關。署方表示和田邨和喜樓有根據相關國際標準安裝避雷系統,包括設有避雷帶和接地系統等,安裝完成後已通過相關測試。工程人員已於昨早檢查和喜樓的天台避雷設施,沒發現任何問題。

翻查資料,2004年7月,藝人郭富城母親於大坑光明臺的寓所,疑因天台避雷針銅片鬆開,閃電直劈其大廈頂層複式單位對出牆角,墮下碎石擊碎一輛七人車的車窗,事件中無人傷。2005年8月,觀塘創紀之城發生小型爆炸,大門牆腳兩塊共闊兩米的雲石板、旁邊落地大玻璃及商場內一間咖啡店的玻璃被震碎,對開巴士站亦受損,消防到場調查後懷疑事件與雷擊有關。

