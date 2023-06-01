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高先6‧4包場放映全取消 消息稱院方接「業界反映日子敏感」

【明報專訊】本報得悉，位於堅尼地城的高先電影院在「六四」34周年當日（周日）原有3場包場放映紀錄片《尚未完場》，昨有消息稱電影院接獲業界反映指六四日子較敏感，關注「群眾聚集」，院方其後取消當日所有私人放映。翻查高先網站，當日至少有10套戲上映，包括以台灣「二二八」事件為背景的《悲情城市》。高先電影院在截稿前未回應。

3場《尚未完場》取消 監製稱遺憾

本報同時發現，高先facebook有關《尚》的帖文，連日有多個可疑帳號留言，聲稱「終於有個地方可以悼念64」、「帶花、帶蠟燭」及「維園去唔到、轉到戲院悼念亦可」。

《尚》監製兼導演徐岱靈書面回應說，對周日未能放映感到非常遺憾和可惜，並說4月上映以來，兩名導演只能於周末謝票及與觀眾交流，期望未來日子繼續與觀眾見面。《尚》講述皇都戲院前身、璇宮戲院的創辦人歐德禮（Harry Odell）在港事迹。

市民鄭小姐向本報稱，早前透過出品電影的「活現香港」，在高先私人包下《尚》6月4日傍晚兩場放映，但昨午接到「活現」職員通知被取消包場；對方引述高先職員稱，近日業界有「風聲」，六四日子較敏感，關注有群眾聚集，院方考慮後決定取消當日私人放映；而「活現」轉述稱院方有提出改期。鄭小姐說兩場放映原定分別有77及76人。

高先fb《尚》帖文 可疑帳號留言

同被取消包場的網購平台「如一」在其fb引述高先稱，被「業界代表提醒（六四）當晚為敏感日子，避免聚集活動」，故取消包場。

本報留意到，「如一」上周四（5月25日）以「六四晚，如一與你一聚」宣傳包場放映的帖文，可疑帳號之一「Ting Kwan Ng」周一（5月29日）留言問「或者會唔會有其他特別活動？」，數分鐘後在高先fb宣傳《尚》公映的帖文留言問：「6.4會唔會加場？」

田啟文：倘經電檢准映 為何敏感

香港電影工作者總會發言人田啟文說，有待釐清消息來源及所說業界代表是誰，避免誤傳和謠傳。對於傳因「敏感日子」取消，他說若電影已經電檢審核、有准映證，不知為何說成是敏感。

相關字詞﹕電影審查 尚未完場 高先電影院

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