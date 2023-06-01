舉報料飈 社署增設留宿幼兒中心

立法會社福界議員狄志遠質疑，只增設一間新留宿幼兒中心是否足夠應付日後受虐兒童的需求，希望當局物色更多宿位作預備，亦要確保社署在法例生效後有足夠人手支援和跟進舉報個案。

勞福局指如「全民皆報」衝擊負荷力

被問日後會否考慮將補習教師、興趣班教練等納入「強制舉報者」，勞福局發言人解釋，草案主要規管專業人士，現時涵蓋的專業人士在工作較容易接觸到兒童，亦有受專業訓練，較容易識別兒童是否有受虐；若要求「全民皆報」，例如大廈保安、學校清潔工也須舉報，處理舉報個案的負荷能力將受衝擊，強調公共資源有限，希望集中處理具質素的舉報個案，但也重申任何市民都有道義責任舉報虐兒。

《強制舉報虐待兒童條例草案》同時為「強制舉報者」提供法律保障，包括列明任何人不得阻止或阻礙舉報，另列明任何人不得披露強制舉報者的身分，除非屬指明情况例如是根據法庭命令作出。違反上述兩類情况的人，同樣最高可被判監3個月及罰款5萬元。

草案亦列明，強制舉報者不會因為舉報而招致任何民事或刑事法律責任，亦不會因為舉報而被斷定違反任何專業操守或專業道德的守則，或被斷定偏離任何為人接受的專業操守的標準。政策局和部門會邀請相關專業團體按需要檢討和修訂專業實務守則或指引，以確保與擬議新法例相符。政府亦會提供電子學習平台課程，為強制舉報者提供培訓，提高識別和處理虐兒個案能力，以有效履行舉報責任。