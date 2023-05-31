個人公開悼六四違法否 李：行為不符法律果斷執法

指國安法非空泛 清楚列明罪行

對於有意見認為《港區國安法》定義空泛、不清晰，李家超昨否定有關說法，強調國安法清楚列明4類罪行及其要素，指國安法空泛的說法是毫無根據。他說，法庭是依法審訊個案，亦有助公眾了解相關法例。

行會成員湯家驊日前提到，相信個人公開悼念六四不會犯法。李家超昨被問到是否容許市民到維園燃點蠟燭，他未有直接回應，僅稱特區政府多次強調，任何公眾活動或個人行為都要符合香港法例。他說，政府特別是警方會針對每一個活動和行為依法處理，每個人都要為自己的行為負責。

保安局長鄧炳強前日被問到會否不建議市民在六四當日穿黑衣或帶燭光到維園，他說每個人是否違法要視乎其出發點、立心及行為，當局定會蒐集足夠證據，又警告若利用「特別日子」作危害國家安全的行為如宣揚「港獨」，當局會採取果斷拘捕行動。

另外，李家超表示過去一周與7名內地領導見面，包括廣東省長、湖南省長、山東省長、深圳市長等，並與3名外國政要見面，其中剛果民主共和國總統是本屆政府首位接待的外國國家元首。李家超形容，與他會面的內地和海外代表都表達對香港的信心，並表示在多個領域合作的共識。

稱APEC東道主有責任邀港赴會

李家超又提到，他與多名司局長過去一周都有外訪，包括商經局長丘應樺到美國底特律出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議等。今年APEC會議由美國主辦，受到美國制裁的李家超被問到是否要被動地等待邀請，他說APEC不屬於某個國家或經濟體，有其規則和習慣，任何主辦方都要按規則和習慣邀請成員參加會議，而香港是成員之一，主辦方有責任發出邀請，香港亦會按規則和習慣出席會議。