逾半員工期望 工會促九巴加薪7%

專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，九巴疫情期間曾凍薪兩年，但2021年車費加5.8%，本年度更申請加9.5%，認為九巴應調升員工底薪，分享經濟成果。他又說，現時九巴60歲或以上車長會轉為合約形式每年續約，年資因而被中斷，延長退休年齡可保障員工權益。

另倡退休延至65歲

調查於今年2至5月進行，共收回1012份有效問卷，93.2%受訪者任職巴士車長，其餘分別任職站長／督察、技術員／技工、文職或支援人員等。調查發現，53.6%受訪者期望加薪7%以上，至於期望加幅的原因，通脹因素排首位。另外，79.1%受訪員工贊同將退休年齡由60歲延至65歲，當中約六成認為延長後年資不會被中斷，亦有40.5%認為可方便職場生涯規劃。

兩個工會亦提出九巴應完善晉升階梯，吸引更多年輕人入行及減少人員流失。有九巴工友說，疫情期間很多時只有底薪，盼公司「畀番粒糖員工」，並讓員工有足夠休息時間，避免疲勞駕駛。