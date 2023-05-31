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直披申請加幅再壓價 議員指政府「攞彩」 憂「年年做戲人心惶惶」

【明報專訊】政府今年3月向立法會提交文件時首次披露各巴士營辦商申請加價幅度，而昨日公布的獲准加幅，所有營辦商均被「壓價」。據了解，以往政府收到巴士公司加價申請後，會先與營辦商商討，立法會文件披露的申請加幅往往為「已調整」版本，而當局處理今次加價申請時，雖如常有與各大營辦商討論，惟呈交立法會文件卻「直出」申請加幅。

運輸及物流局長林世雄昨見傳媒時形容，政府「做了大量工作，為市民嚴格把關」。有立法會議員分析，今次政府是「開天索價，落地還錢」，政府藉行會把關「攞彩」，惟憂慮如當局日後「年年做場戲」，恐令人心惶惶，重申當局需有更透明機制處理加價申請。

過往上立會前先協商「可接受」幅度

消息人士稱，政府過去往往會事先與巴士公司透露「可以加幾多」，故此立法會文件披露的加幅，大多是雙方同意、可接受的加幅。

議員張欣宇形容是次加價「結果正常，但過程奇怪」，最終加幅與立法會文件中的相差很大，質疑當時巴士公司如開天價，為何當局沒即時把關與其商討，令申請幅度更可接受及合理。

實政圓桌田北辰說，現時只靠行會而並非按機制把關，縱容巴士公司可「獅子開大口」，政府壓價又可「攞彩」，形容現有做法製造「一場虛驚、無謂噪音」，重申須設機制把關。他說目前做法亦影響巴士公司形象，舉例城巴原要求部分路線加50%，最終實際加4.2%仍能營運，日後加價更難服眾，盼巴士公司考慮公眾觀感。

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