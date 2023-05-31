政府大削加幅 五巴加3.9%至7% 多5毫內 議員料頻申加價促設年檢機制

6．18生效 城巴新巴：加價為財政可持續

城巴新巴表示，提出票價調整申請旨在將票價設於財政可持續水平，深信專營巴士公司有必要恆常檢視票價，將消費物價指數及營運成本納入考量，票價調整幅度將攤分於各路線，新票價生效後會繼續專注拓展巴士網絡、更新車隊及擴大乘客量。

九巴及龍運表示，冀加價有助紓緩營運成本持續上升的壓力，九巴路線料平均每程加3毫，龍運則平均每程加5毫；自2018年推出以來從未加價的「九巴月票」亦加價，由現售780元加2.6%至800元，新售價9月18日生效。

九巴加幅較申請減半 城巴有A線申加24元變2

5間巴士營辦商除九巴過去數年賺錢外，其餘近年均錄虧蝕。行政長官會同行政會議昨雖通過加價申請，惟批准加幅較申請加幅低，被「壓價」最多的是城巴專營權二，如來往鴨脷洲及機場的城巴A10線，若按申請幅度加價50%，票價可上調24元，獲准加幅僅6.4%，扣除隧道費基金因素後最終只加4.2%，實加約2元（見表2）。

林世雄：新區入伙帶機遇 研拓非票價收入

林世雄稱明白每次加價都不受歡迎，會增加大眾負擔，但巴士公司需額外財政資源維持高效優質服務及改善財政，政府決定現有加幅時已全盤考慮巴士公司最新財政狀况和前景、公眾接受程度和負擔能力，以及巴士服務質量。他強調巴士公司申請加價時正值第五波新冠疫情，故審視申請時有將復常後的乘客量一併考慮；另洪水橋／厦村、觀塘安達臣道、屯門第54區等新發展區人口可為巴士公司帶來機遇，故當局對乘客量復蘇展望採取相對正面預測。他又稱，會與巴士公司研究增加非票價收入，例如在巴士站加裝智能櫃，或在車廠設置電動車充電設施供公眾付費使用。

多名議員均估計今次獲批加幅對各巴士營辦商而言不似預期，巴士公司或頻繁再申請加價。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌稱，欣賞當局將加幅調低至貼近通脹，惟不少巴士公司財政困難，相信若沒有其他措施改善，巴士公司很快再提加價。實政圓桌田北辰估計，由於今次加幅小，巴士公司為「追落後」，日後或每年申請加價，最終政府或「年年都要批」，建議當局訂立客觀機制每年檢討，以免巴士公司申請加價均「獅子開大口」。

被問到會否擔心巴士公司更頻密、年年申請加價，林世雄昨並沒正面回應，僅稱將來若巴士公司認為有需要加價，政府會秉持謹慎方式審視申請。

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