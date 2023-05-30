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回答同意案情否 劉頴匡：同意「只有暴政」

【明報專訊】衝擊立法會案昨日移師西九龍裁判法院開審，旁聽席坐滿到庭支持各被告的人。因涉民主派初選案被控串謀顛覆國家政權罪的被告劉頴匡，開審前數天其友人已在網上發帖，轉述他稱對於本案「話唔想糾纏了，並打算認罪」。劉昨在庭上被問是否同意暴動罪案情時，回應「同意沒有暴徒，只有暴政」，法官見狀追問，劉才表示同意案情。劉的女友黃于喬昨亦到庭旁聽。

開庭前發帖 孫曉嵐：對可作抗爭有動搖

另一認罪被告孫曉嵐在開庭前於個人facebook帳戶講述決定認罪的理由，自言是身為運動較早期就已被捕檢控的人，「一開初我還是戰意高昂，打算放手一搏」，但經過社會政治環境改變及考慮個人因素後，最終對審訊時可作的抗爭有所動搖。她自言「盡我的努力去堅守我個人原則」、「我不想為了官司微薄的勝算，而說出有違立場、與事實不符的話」。

王宗堯：睇片憶起當時 誠實面對裁決

被告王宗堯昨休庭後接受傳媒訪問，被問到對案件有否情緒起伏時，他說在庭上觀看當日現場片段，尤其看到當日留守會議廳至最後一刻被告受訪片段之時，「大家都記憶猶新，亦喚起當時為何有這一類舉動」，又說「所有好同唔好嘅事都有結束嘅一日」。被問到日後面對裁決的態度時，他說會誠實面對，只要誠實地說出自己的部分，「無論點都好，都可以容納到」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕王宗堯 孫曉嵐 劉頴匡 暴動罪 衝擊立法會 反修例事件

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