回答同意案情否 劉頴匡：同意「只有暴政」

開庭前發帖 孫曉嵐：對可作抗爭有動搖

另一認罪被告孫曉嵐在開庭前於個人facebook帳戶講述決定認罪的理由，自言是身為運動較早期就已被捕檢控的人，「一開初我還是戰意高昂，打算放手一搏」，但經過社會政治環境改變及考慮個人因素後，最終對審訊時可作的抗爭有所動搖。她自言「盡我的努力去堅守我個人原則」、「我不想為了官司微薄的勝算，而說出有違立場、與事實不符的話」。

王宗堯：睇片憶起當時 誠實面對裁決

被告王宗堯昨休庭後接受傳媒訪問，被問到對案件有否情緒起伏時，他說在庭上觀看當日現場片段，尤其看到當日留守會議廳至最後一刻被告受訪片段之時，「大家都記憶猶新，亦喚起當時為何有這一類舉動」，又說「所有好同唔好嘅事都有結束嘅一日」。被問到日後面對裁決的態度時，他說會誠實面對，只要誠實地說出自己的部分，「無論點都好，都可以容納到」。

（反修例風暴）